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تحذيرات طيران في اليمن… رياح قوي بسقطرى فقط الحرارة وأمطار متفرقة

AbdHassan01.07.2026
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تحذيرات طيران في اليمن… رياح قوي بسقطرى فقط الحرارة وأمطار متفرقة

يمن مونيتور/قسم الأخبار

قال المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، الأربعاء، إن رياح شديد السرعة وأجواء شديدة الحرارة إلى جانب أمطار متفرقة، ستؤثر على عدد من المناطق اليمنية خلال الـ48 ساعة وقف.

وأوضح المركز، في نشرة تنبيهية، أن الرياح على أرخبيل ستصل سرعتها إلى 40 ساعة، ما سيؤدي إلى اضطراب البحر أمام الموج.

كما أنها ستكون شديدة الحرارة في مناطق البحر الكاريبي والهضاب الداخلية والسهول الساحلي، حيث يُتوقع أن تنطلق أمطار متفرقة على أجزاء من شبكات الجبال الجبلية الغربية والمشاركة تهامة.

ودعا المركز مرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن في أرخبيل الاشتراكية إلى توخي الحيطة والحذر بسبب ضغط البحر على الاتصال.

كما بحثت في مناطق النيلين والهضاب الداخلي والسهول الساحلي على الإكثار من شرب الماء والسوائل، ويحق لها التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة خلال ساعات الظهيرة.

وحذر المركز في مناطقها المتوقعة في وقت قصير منها من صباح الصواعق، ومن تواجدها في مجاري السيول أو محاولة عبورها في وقت قصير وبعدها انتهائا.

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AbdHassan01.07.2026
11
صورة AbdHassan

AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

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