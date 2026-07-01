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متقاربة في أسعار الصرف بين صنعاء وعدن إلى الجنوب المستهدف في النقد الأجنبي

AbdHassan01.07.2026
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متقاربة في أسعار الصرف بين صنعاء وعدن إلى الجنوب المستهدف في النقد الأجنبي

يمن مونيتور/قسم الأخبار

وتشهد أسواق الصرف في اليمن، اليوم الأربعاء، تباينًا حادًا في أسعار الريال اليمني مقابل الدولار الأمريكي والريال السعودي، بين مناطق هناك جماعة الحوثيين ومناطق الحكومة الشرعية، في ظل ظروف جني الأموال في البلاد.

ففي مناطق الاطفال الحوثيين (صنعاء)، سجل سعر الدولار الأمريكي 531 ريالًا تلو الآخر و533 ريالًا للبيع، فيما بلغ سعر الريال السعودي 139.8 ريالًا و140.2 ريالًا للبيع.

أما في المناطق الحكومية الشرعية (عدن)، فقد انخفض انخفاض الأسعار إلى مستويات مرتفعة، حيث بلغ سعر الدولار الأمريكي 1554 ريالًا و1562 ريالًا للبيع، في حين وصل سعر الريال السعودي إلى 410 ريالات و413 ريالًا للبيع.

ويعكس هذا الفارق ازدواجية السياسة مناطق محددة وتباينا كبيرا في الأوضاع الاقتصادية بين البلاد، وسط فصول مستمرة في سوق الصرف المحلي.

وتتبقى أسعار الأصول للتغير خلال اليوم حسب حركة العرض والطلب في المنطقة المحلية.

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AbdHassan01.07.2026
13
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AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

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