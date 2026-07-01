يمن مونيتور/ قسم الأخبار

منظمة المنظمات الدولية للهجرة (IOM)، اليوم الأربعاء، توفر مشروع مخصص للظروف المعيشية لنحو 293 ألف شخص من النازحين آلًا والمجتمعات المتعمقة الداخلية والمهاجرين في محافظة مارب (شرقي اليمن)، بالشراكة مع الحكومة اليمنية وبتمويل يابانية.

الإنجازات التي حققتها المشروعات تمتدين وبكلفة تصل إلى 5.3 مليون دولار أمريكي تصله الوكالة اليابانية في اليمن.

وذكر أنه تم تسمية تادشينه في حفل خاص حضره وكيل محافظة مارب، الدكتور عبد ربه مفتاح، وسفير لدى اليابان الجمهورية اليمنية، يويتشي ناكاشيما (عبر تقنية الاتصال المرئي)، إلى جانب ممثلين عن الحكومة والمنظمة الدولية.

إخفاء أن الدعم يستهدف دعم الشتاء والصحاح البيئي، والصحة، والمأوى والمساعدات غير الغذائية، الحد من أهمية الكوارث.

وهي منظمة موحدة لأن محافظة محافظة تساعد أحد أكبر تجمعات النازحين في العالم، ما يزيد ضغطاً هائلاً ومستمراً على الخدمات الأساسية والبنية التحتية لمحافظة الكويت.

ويهدف المشروع بشكل أساسي إلى تحسين الظروف المعيشية اليومية للفئات الأكثر ضعفًا، إمداد المجتمعات المحلية وتعمقًا في الصمود ومواجهة التحديات الاقتصادية والإنسانية التي تساهم في الصراع.