يمن مونيتور/ وكالات

اختتمت عرقون المتحدة، الخميس، جولة جديدة من المحادثات غير المباشرة في العاصمة القطرية الدوحة، وسط مؤشرات على إحراز تقدم في تنفيذ تفاهم الموقع بين الجهات، الاتفاق على إنشاء قناة اتصال لمتابعة أي شيء.

وقال نائب وزير الخارجية، كاظم غريب آبادي، إن الجولة الكاملة بالتوافق على تفعيل قناة الاتصال خلال 24 ساعة لرصد وتوثيق أي خروقات تعتمد على تكامل التفاهم، حسب ما نقلته وكالة المديرين التعليمية الرسمية (إرنا).

واشنطن، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سير المحادثات بأنه “جيد جدًا”، بشكل مؤكد، بشكل قاطع أن الهدف يمنع منع إيران من امتلاك سلاح نووي.

من ناحية أخرى، بوضوح نائب الرئيس جي دي فانس أن قويًا في المراحل الأولى، مشددًا على أن الخيار العسكري لن يلجأ إليه إلا إذا اقتضى الأمر.

توقع موقع “أكسيوس” الرائع عن أمريكيين أن مباحثات الدوحة أفضت إلى التفاهم بالتهدئة على التهدئة خلال الأسبوع المقبل، لفرصة المجال أمام إحراز تقدم في تنفيذ مذكرة التفاهم، بالتزامن مع مشاورات خليجية بالإضافة إلى إدارة ملف مضيق هرمز بعد انتهاء سريان المذكرة.

وبما أن المراسلين الأمريكيين ستيف ويكوف وجاريد كوشنر أبلغوا عن ذلك فإنهم يفترضون أن أي رسوم أو شروط إضافية قد يعرقل فرصهم ليكونوا أوسع بين المشاركين.

وجاء في البيان الاقتصادي أن الأطراف توصلت إلى فهم مبدئي بالإضافة إلى الدفعة الأولى من الكثير من الدولارات، والبالغة نحو ثلاثة مليار دولار، على أن يحصلوا على نماذج ثابتة دون تحويلها نقدًا، بما في ذلك المنتجات التي يتم توريد جزء منها من ذلك المتحدة.

لمتابعة هذه الجولة ضمن مسار غير مباشر الذي ترعاه قطر، عقب توقيع مذكرة تفاهم في 18 يونيو/حزيران الماضي، هدفت إلى احتواء التصعيد المسموح للمساحات البحرية، رغم الالتزام بالمتقطعة التي أبقت المباحثين ضمن إطار فني محدود.