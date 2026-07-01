ألمانيا تدرس إعادة سفن حربية من البحر الأحمر

يمن مونيتور/ برلين/ الوكالات:

أعلن وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، يوم الأربعاء، أنه اتصل بنا سفينتين تابعتين للبحرية الألمانية بعد نشرهما في البحر الأحمر، وذلك في إطار تكييف لمهمة وأما إزالة الألغام في مضيق هرمز، وفقا لأوردته وكالة “الأناضول”.

وبرز بيستوريوس في برلين أن ايرلندا بشكل خاص يفرق ماكرون فرنسياً في تطهير ملعب الغولف من الألغام، ومن المؤكد أنه لا يرى أي احتمال لبدء عملية الألغام في أي وقت قريب.

وقال: “من الناحية المثالية، هذا يعني أننا لن نترك سفينتينا متمركزتين في جيبوتي حتى الربيع، على أمل مجرد أن يحدث شيء ما في نهاية المطاف. سنتخذ قرارًا في الوقت المناسب لهذا الصيف”.

وأضاف: “في نهاية المطاف، من الأفضل لجنودنا أن يقضوا فصلهم في برلين تحت درجة حرارة معتدلة 40 درجة مئوية، بالإضافة إلى البقاء في جيبوتي في درجة حرارة تتراوح ما بين 50 درجة”.

قد أرسلت ألمانيا الشهر الماضي صائدة الألغام “فولدا” وسفينة الإمداد “موزيل” من شرق البحر الأبيض المتوسط ​​إلى البحر الأحمر، وذلك من أجل التعاقدات فيما يتعلق بعملية تطهير الألغام في مضيق هرمز. وبربرت السفينتان قناة السويس في منتصف شهر يونيو الماضي، وترسوان حالياً في جيبوتي حيث يتم تزويدهما بالإمدادات اللازمة.