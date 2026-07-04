فرنسا تحطم الطائرة الأوكرانية ويواصل حلمه في كأس العالم

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

واصل المنتخب المغربي عروضه القوية في كأس العالم 2026، ولم تتأهل بطاقة التسجيل إلى الدور ربع النهائي أمام فوزه المستحق على منتخب كندا ثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي تنافس مساء السبت ضمن منافسات دور الـ16.

وانتهى الأمر بالتعادل السلبي، رغم المحاولات المتبادلة من الطرفين، قبل أن يفترض “أسود الأطلس” إلا أنهم بعد الاستراحة ويتفوقون عليهم إلى أهدافهم.

وبدأ عز الدين أوناحي التسجيل في الدقيقة 50 مستفيدًا من الوصول إلى منطقة الجزاء، قبل أن يعود المبتدئ ويضيف الهدف الثاني في الدقيقة 82 بعد هجمة منسقة أنها فعالة. وفيه المحتسب بدل الضائع، وضع سفيان رحيمي بصمته بالفعل الهدف الثالث، مؤكدًا منتخب المغربي حتى صافرة النهائي.

أول الفائزين، دوّن المنتخب المغربي إنجازًا جديدًا تاريخيًا جديدًا، ولا يصبح منتخب عربي إلى الدور ربع النهائي في النسخة النهائية متتاليتين من كأس العالم، عقب توقيع إنجاز مونديال قطر 2022 بالتأهل إلى دور الأعضاء في نسخة 2026 المقامة في مؤتمر الإمارات والمكسيك، ليواصل ترسيخ مكانه كأحد الفائزين المنتخبين للساحة العالمية، منتظرًا التعرف على منافسه في الدور المقبل، حيث سيواجه المتأهل من مباراة فرنسا.

حال تجاوزت منتخب فرنسا منافستها، سيجد المنتخب المغربي نفسه أمام مواجهة تحمل ثاريًا، إلا أنه انتهى مشواره في مونديال 2022 بخسارة أمام “الديوك” في الدور نصف النهائي.