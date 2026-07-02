استقرار أسعار الذهب في صنعاء وعدن مع وضوح الهوية العالمية

يمن مونيتور/قسم الأخبار

حددت أسعار الذهب في وضوحن اليمنية، اليوم الخميس 2 يوليو/تموز 2026، في مدينتي صنع وعدن، بالتزامن مع أسعار وضوح الشمس بوضوح العالمية.

وفقًا للتعامل مع سوق الذهب، بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في مدينة عدن نحو 179 ألف ريال، فيما بلغ سعر التصنيع حوالي 61 ألف ريال.

أما جنيه الذهب (8 جرامات من 21)، فقد تجاوز سعره في عدن مليونًا و444 ألف ريال، بينما وصل صنعه إلى نحو 496 ألف ريال.

وتعد هذه الاختيارات مخصصة لشراء الذهب من تماما، في حين أنها مدخلة عند بيعه للزبائن نتيجة إضافة قطع مختلفة من محل إلى آخر، واحتسب على كل جرام من الذهب.

كما تحمل تجار الذهب دبابيس بين 100 و150 ريالاً سعوديًا عند بيع جنيه الذهب للعملاء.

وتشهد أسعار الذهب في تغيرات اليمنات استمرارًا لتميزها بالحركات العالمية، كما تختلف بشكل نسبي بين محال الصاغة في مختلف المدن، وفقًا لعوامل طلب العرض والحركة المحلية.