الأشخاص الذين يقفون وراء التقدم: إعدادنا لما سيأتي بعد ذلك

قبل بضع سنوات، تحدثت معي رئيسة TechUK المتقاعدة جاكلين دي روخاس وخليفتها شيلا فلافيل حول تكريم بعض الأفراد العديدين داخل الشركات الأعضاء لدينا والذين يُنظر إليهم على أنهم يمثلون أفضل الممارسات في استخدام التكنولوجيا. تم إنشاء جوائز الرئيس للقيام بذلك بالضبط.

الهدف من الجوائز هو تسليط الضوء على هؤلاء الأفراد داخل الشركات الأعضاء في TechUK والذين تم الاعتراف بهم من قبل زملائهم وقضاتنا لقيادة العمل لتعزيز الفوائد الإيجابية للتكنولوجيا الرقمية على الناس والمجتمع والاقتصاد والكوكب.

تم تكريم الفائزين هذا العام لمساعدة العملاء وأصحاب المصلحة عبر مجموعة واسعة من استخدامات التكنولوجيا بدءًا من حماية البيانات وحتى الحفاظ على أمان الأشخاص على الإنترنت وتوفير العلاجات الوقائية لحماية صحة الأشخاص.

جائزة الناس تعد حماية الأطفال والشباب عبر الإنترنت أحد التحديات المميزة لعصرنا الرقمي، وأولوية لا تزال تحظى باهتمام عام وسياسي كبير. تحكي شركة Yoti، التي شارك في تأسيسها الفائز بجائزة People Award لهذا العام، Robin Tombs، قصة عمل رائعة تعالج المشكلة المجتمعية المتزايدة المتمثلة في سرقة البيانات والهوية. قبل اثني عشر عامًا، قامت شركة Tombs ببناء هوية رقمية تحافظ على الخصوصية وتقنية ضمان العمر التي تمكن المنصات من حماية الأفراد الأصغر سنًا، دون مطالبتهم بتسليم البيانات الشخصية. واليوم، ساهمت هذه الرؤية في جعل Yoti اسمًا موثوقًا به في مجال الهوية الرقمية، والذي تستخدمه الآن المنصات الرئيسية ويُعترف به عالميًا كنموذج لكيفية إجراء ضمان السن بأمان ومسؤولية. كريس فيلد، كبير مسؤولي التسويق في Yoti، يقبل جائزة الأشخاص نيابة عن الرئيس التنفيذي لشركة Yoti، روبن تومبس، من رئيسة TechUK شيلا فلافيل (يسار) ونائب الرئيس نيكولا هودسون (يمين)



جائزة المجتمع وبينما يركز عمل يوتي على حماية بيانات الأشخاص عبر الإنترنت، فإن الحائز على جائزة المجتمع لهذا العام يستجيب لنوع مختلف من تحديات السلامة – حماية رفاهية الأطفال والكبار على حد سواء في العالم الرقمي. الدكتورة لورا بيشوب، قائدة القطاع الرقمي للذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني في BSI، والفائزة بجائزة المجتمع لهذا العام، لها تأثير دولي كبير على السلامة عبر الإنترنت، والذكاء الاصطناعي المسؤول، ومعايير التكنولوجيا التي تركز على الإنسان. تشمل مساهماتها محو الأمية في مجال الذكاء الاصطناعي، وسلامة روبوتات الدردشة، وضمان السن، والحوكمة الأخلاقية للروبوتات والتكنولوجيا الغامرة، مما يضمن حماية الأطفال والكبار على حد سواء من الأذى النفسي. الدكتورة لورا بيشوب، قائدة القطاع الرقمي للذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني في BSI، تتسلم جائزة المجتمع من رئيسة TechUK شيلا فلافيل (يسار) ونائب الرئيس نيكولا هودسون (يمين)



جائزة الاقتصاد وبعيدًا عن هذا التركيز على السلامة والرفاهية، فإن تأثير التكنولوجيا لا يقل أهمية على الجبهة الاقتصادية، حيث تتمثل الأولوية في كيفية دفع الإنتاجية والكفاءة ونمو الأعمال بشكل فعال في جميع أنحاء المملكة المتحدة. تسلط جائزة الاقتصاد لهذا العام الضوء على مجال تتجلى فيه الإمكانات الاقتصادية للتكنولوجيا بشكل متزايد – الرعاية الصحية. الفائز هو البروفيسور السير بيتر دونيلي، الرئيس التنفيذي لشركة Genomics، الذي أمضى حياته المهنية في تحويل العلوم الوراثية إلى تكنولوجيا رعاية صحية وقائية؛ المساهمة في التزام الخطة العشرية لهيئة الخدمات الصحية الوطنية بطرح اختبار درجة المخاطر المتعددة الجينات بحلول عام 2035، وهي خطوة من المتوقع أن تمنع أكثر من 45000 نوبة قلبية وسكتة دماغية وتوفر على هيئة الخدمات الصحية الوطنية أكثر من 235 مليون جنيه إسترليني على مدى العقد المقبل. وهذا لديه القدرة على إحداث تحول في حياة الناس، وإنقاذ عشرات الآلاف من الأشخاص من الأحداث الطبية التي تغير حياتهم مع تخفيف الضغط المتزايد على موارد هيئة الخدمات الصحية الوطنية. البروفيسور السير بيتر دونيلي، الرئيس التنفيذي لشركة Genomics، يقبل الجائزة الاقتصادية من رئيسة TechUK شيلا فلافيل (يمين) ونائب الرئيس نيكولا هودسون (يسار)

