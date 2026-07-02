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تأمين المهرة يضبط متهماً في قضية ابتزاز واحتيال ويؤكد بالإضافة إلى ذلك ملاحقة الجيش الإسرائيلي

AbdHassan02.07.2026
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تأمين المهرة يضبط متهماً في قضية ابتزاز واحتيال ويؤكد بالإضافة إلى ذلك ملاحقة الجيش الإسرائيلي

يمن مونيتور/قسم الأخبار

أعلن الجهاز الأمني ​​بمحافظة المهرة، شرقي اليمن، عن ضبطتهم في قضية ابتزاز واحتيال، عقب عمليات تحرٍ ومتابعة ينفذها قسم الجيش الإلكتروني بإدارة البحث واثق، بالتنسيق مع إدارة الأمن مديرية الغيضة.

وأعلنت الأجهزة الأمنية، في بيان، إن تورطت في تورطها في تورط امرأة وابتزازها نفسيًا وماديًا، وطلبت الحصول على خطوة مالية ومصوغات ذهبية منها، قبل استخدام ما بوزته في محاولة لاستدراج المشاركين، منهم رجال أعمال، يهدفون إلى الحصول على غير مشروعة.

وتستمر في التأكيد على الضغوط والتهديدات المستمرة التي تؤدي إلى انخفاض حالتها النفسية بشكل قاطع، وكادت أن تقدم على إيذاء نفسها، قبل أن تتدخل في الأجهزة الأمنية وتباشر إجراءاتها، ما خطير في احتواء الموقف وإنهاء معاناتها.

ما ورد في إدارة البحث العلمي أن ما زالت ما تزال مستمرة في التدابير القانونية لدى المحاكم القضائية، مشيرًا إلى استكمال جمع الاستدلالات تمهيدًا لإحالتها إلى النيابة العامة وفقًا للإجراءات القانونية لا نهائية.

تمكن من إدارة البحث وقسم ثامن الإلكتروني في مقاطعة تايكلة واستمر في ملاحقة قضايا الابتزاز والاحتيال الإلكتروني، ودليل على أنه يمنع القانون ستطال كل من يثبت تورطه في مثل هذه .

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AbdHassan02.07.2026
15
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AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

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