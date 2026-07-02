هيئة المنافسة في المملكة المتحدة تسرع عملية الاستحواذ على Nexfibre altnet

في تعزيز لخطط المشروع المشترك Liberty Global وTelefónica وInfraVia للتنافس مع BT Openreach على أساس أكثر قوة في ساحة الألياف الكاملة في المملكة المتحدة، ستقوم هيئة المنافسة والأسواق (CMA) بتسريع خطط المرحلة الثانية من قبل شركة النطاق العريض Nexfibre للاستحواذ على Substantial Topco ومشروعاتها الفرعية، بما في ذلك موفرو النطاق العريض المستقلون (altnets) Brsk وYouFibre، والأهم من ذلك، Netomnia.

تم الإعلان عن عملية الاستحواذ – التي تبلغ قيمة عنصر Netomnia وحده فيها 2 مليار جنيه إسترليني – لأول مرة في فبراير 2026، في صفقة زعمت شركة Nexfibre أنها ستفتح قيمة قدرها 3.5 مليار جنيه إسترليني، مما يخلق منافسة شبكية مستدامة وواسعة النطاق وتعزيز خيارات البيع بالجملة في المملكة المتحدة.

تأسست مجموعة Substantial Group في عام 2019 وهي مملوكة للمستثمرين Advencap وDigitalBridge وSoho Square Capital، ومن المتوقع أن يكون لديها أكثر من 3.4 مليون مبنى للألياف الضوئية وأكثر من 500000 عميل عند إتمام الصفقة. تعتبر شبكة الألياف Netomnia التابعة لشركة Substantial Group رابع أكبر شبكة ألياف كاملة في المملكة المتحدة وثاني أكبر شبكة بديلة في المملكة المتحدة.

قامت Netomnia بعملية اندماج مع زميلتي الشبكات البديلة YouFibre وBrsk في صيف عام 2024، وأنهت الشركة عام 2024 مع 2.08 مليون مبنى قابل للخدمة، مضيفة 1.27 مليون في العام الذي قامت فيه بعملية استحواذ أضافت 255000 في الربع الأخير. كان لديها 238000 مبنى متصل في فترة 12 شهرًا، وهو ما يمثل 171000 في عام و48000 في الربع الرابع من عام 2024. وبالتعاون مع YouFibre وBrsk، كان لدى Netomnia هدف للوصول إلى خمسة ملايين مبنى في المملكة المتحدة قابلة للخدمة بحلول نهاية عام 2027.

على الرغم من أن بصمة الشبكات البديلة في المملكة المتحدة قد نمت بقوة على مدى العامين الماضيين، فقد حذر المحللون لبعض الوقت من أن الشركات في هذا القطاع تواجه ضغوطًا تجارية متزايدة قد تؤدي إلى موجة اندماج.

وتعليقًا على الصفقة في فبراير 2026، قال جيريمي تشيلوت، الرئيس التنفيذي لمجموعة Substantial Group، إن الصفقة “التاريخية” مع Nexfibre – التي تمتلك فيها Virgin Media O2 حصة كبيرة – تمثل تطورًا طبيعيًا لسوق الألياف في المملكة المتحدة. وقال: “لقد كان الدمج أمرًا لا مفر منه، وهذه الصفقة تخلق منصة مستدامة واسعة النطاق اللازمة لدفع منافسة الجملة الحقيقية”.

“الأهم من ذلك، أن علامتنا التجارية للبيع بالتجزئة، YouFibre، ستبقى بعد الإغلاق، مما يضمن استمرار عملائنا في تلقي نفس الخدمة الموثوقة التي يعرفونها اليوم، مع الاستفادة من القوة المالية وحجم البنية التحتية التي يوفرها هذا المزيج. يتعلق الأمر ببناء مستقبل أقوى للألياف في المملكة المتحدة.”

في 11 يونيو، طلبت شركتي Nexfibre وSubstantial من هيئة أسواق المال إجراء مرجع سريع لإجراء تحقيق متعمق في عملية الاستحواذ في المرحلة الثانية.

وبعد دراسة اقتراحها، خلصت هيئة أسواق المال إلى أن شروط قبول طلب مرجعي سريع المسار بموجب المادة 34ZF(3) من قانون المنافسة في المملكة المتحدة قد تم استيفاؤها، وأنه سيكون من المناسب قبول طلب مرجعي سريع المسار والمضي قدمًا في تحقيق المرحلة الثانية. الموعد النهائي القانوني للمرحلة الثانية من التحقيق هو 15 ديسمبر.

ومن خلال تقديم مبررات لتسريع الإجراء، قالت Nexfibre إن استحواذها على Netomnia سيكون بمثابة صفقة تاريخية لسوق الألياف في المملكة المتحدة، علاوة على أنها تدعم طموحات البلاد لمستقبل اقتصادها الرقمي. وأضافت أنه من المهم أن يكون لدى هيئة المنافسة والأسواق (CMA) التحليل والمعلومات التي تحتاجها للتوصل إلى قرار في الوقت المناسب.

علاوة على ذلك، حذر المزود من أن سوق الشبكات البديلة الحالية في المملكة المتحدة لا يزال هشًا، وأن نافذة تأمين المنافسة طويلة المدى آخذة في التضييق. وجادلت بأن الموافقة على الاستحواذ من شأنها أن تنشئ منافسة بالجملة لشركة BT Openreach، مما يؤدي إلى مزيد من الخيارات وجودة أفضل وقيمة محسنة للعملاء، مع دعم انتقال أسرع إلى الألياف الكاملة. وشددت على أن الاختيار كان واضحا: إنشاء إطار تنافسي قوي للجيل القادم من النطاق العريض، أو الحفاظ على ما أسمته الوضع الراهن الاحتكاري الذي يعيق تقدم البلاد.

وقال راجيف داتا، الرئيس التنفيذي لشركة Nexfibre: “لقد طلبنا المسار السريع للمرحلة الثانية للوصول إلى الإجابة الصحيحة بشكل أسرع، مع ضمان الإجراءات القانونية الواجبة مع الاعتراف بالإلحاح”. “إننا نتطلع إلى مواصلة مشاركتنا البناءة مع هيئة أسواق المال.

“هذه الصفقة من شأنها أن تخلق البديل الموسع والمستدام لاحتكار BT Openreach، وهو أمر لا تزال سوق المملكة المتحدة تفتقر إليه. كل يوم تأخير يعزز ميزة شاغل الوظيفة ويبطئ تقدم المنافسة الحقيقية”.

مع ذلك، حذر منافسو شركة Nexfibre من أن عملية الاستحواذ تثير تساؤلات جوهرية حول القدرة التنافسية لسوق الاتصالات في المملكة المتحدة.

وتعليقًا على خطوة هيئة أسواق المال، قال سايمون هولدن، الرئيس التنفيذي لشركة CityFibre: “إن استحواذ VMO2/Nexfibre المخطط له على Netomnia من شأنه أن يزيل منافسًا ناجحًا ويقلل الخيارات أمام المستهلكين. ومع تداخل بنسبة 80٪ بين الشبكتين، تثير الصفقة أسئلة مهمة، وهيئة أسواق المال على حق في إلقاء نظرة متعمقة على تأثيرها على البنية التحتية الرقمية في المملكة المتحدة والمنافسة التي يعمل صناع السياسات والمنظمون والشبكات البديلة جاهدين لإرسائها”.