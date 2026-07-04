أسعار الذهب في اليمن تواصل بالتزامن مع هدوء السوق العالمية

يمن مونيتور/قسم الأخبار

يسجلن أسعار الذهب في وضوح الشمس، السبت، تحديد المؤشرات في مدينتي صنعاء وعدن، بالتزامن مع مؤشرات المؤشرات الصفراء في الألوان العالمية.

وفقًا للتعامل مع سوق الذهب، بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في مدينة عدن نحو 183 ألف ريال، بينما سجل في التصنيع نحو 63 ألف ريال.

وفيما يتعلق بالجنيه الذهبي (8 جرامات من عيار 21)، تجاوز سعره في عدن مليوناً و466 ألف ريال، بينما بلغ في صنعاء نحو 503 آلاف ريال.

وأقترح الاشتراك في أنها مخصصة لشراء الذهب من الصفر، في حين اعتبارها عند البيع للمستهلكين نتيجة إضافة جرعات على كل جرام من المعدن النفيس.

ويحتسب دخول السوق إلى ما بين 100 و150 ريالاً سعودياً عند بيع جنيه الذهب للعملاء، وفقاً لمتعاملين في.

وتتغير أسعار الذهب بشكل مستمر وتعتمد على الحركات العالمية، كما تختلف اختلاف بين محال الصاغة في اليمن وفقا للعوامل والطلب وتكاليف العرض المحلي.