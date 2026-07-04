منوعات

أسعار الذهب في اليمن تواصل بالتزامن مع هدوء السوق العالمية

AbdHassan04.07.2026
11
أسعار الذهب في اليمن تواصل بالتزامن مع هدوء السوق العالمية

يمن مونيتور/قسم الأخبار

يسجلن أسعار الذهب في وضوح الشمس، السبت، تحديد المؤشرات في مدينتي صنعاء وعدن، بالتزامن مع مؤشرات المؤشرات الصفراء في الألوان العالمية.

وفقًا للتعامل مع سوق الذهب، بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في مدينة عدن نحو 183 ألف ريال، بينما سجل في التصنيع نحو 63 ألف ريال.

وفيما يتعلق بالجنيه الذهبي (8 جرامات من عيار 21)، تجاوز سعره في عدن مليوناً و466 ألف ريال، بينما بلغ في صنعاء نحو 503 آلاف ريال.

وأقترح الاشتراك في أنها مخصصة لشراء الذهب من الصفر، في حين اعتبارها عند البيع للمستهلكين نتيجة إضافة جرعات على كل جرام من المعدن النفيس.

ويحتسب دخول السوق إلى ما بين 100 و150 ريالاً سعودياً عند بيع جنيه الذهب للعملاء، وفقاً لمتعاملين في.

وتتغير أسعار الذهب بشكل مستمر وتعتمد على الحركات العالمية، كما تختلف اختلاف بين محال الصاغة في اليمن وفقا للعوامل والطلب وتكاليف العرض المحلي.

Source link

AbdHassan04.07.2026
11
صورة AbdHassan

AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

مقالات ذات صلة

“أمهات المختطفين” توثق أكثر من 1300 حالة تعذيب وتستمع لشهادات ناجين

“أمهات المختطفين” توثق أكثر من 1300 حالة تعذيب وتستمع لشهادات ناجين

26.06.2026
غرق زورق عسكري لقوات العمالقة قبالة ميون وسقوط قتلى ومفقودين

غرق زورق عسكري لقوات العمالقة قبالة ميون وسقوط قتلى ومفقودين

21.04.2026
مارب دفعة شركة نفطية داعمة للطاقة البحرية بقوة بدعم سعودي وأوروبي

مارب دفعة شركة نفطية داعمة للطاقة البحرية بقوة بدعم سعودي وأوروبي

07.05.2026
عندما تضاء الشمس ما عجزت عنه الدولة.. ثورة الطاقة المجتمعية في تعز

عندما تضاء الشمس ما عجزت عنه الدولة.. ثورة الطاقة المجتمعية في تعز

26.06.2026

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى