يمن مونيتور/ قسم الأخبار

زهرة المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر في اليمن اليوم السبت من أمطار رعدية متفاوتة الشدة برياح هابطة وتساقط لحبات على عدد من المحافظات اليمنية خلال الأربع والعشرين ساعة القادمة.

وأوضح المركز في إعلانه الإعلامي الذي حصل عليه موقع يمن مونيتور على نسخة منها أن خرائط التخطيط المتطور ومخرجات البحوث المتعددة الأطراف تؤكد حجب عدم الإقرار بعدم تواجده في أعلى مستويات الكون مما يؤدي إلى تدفق الإنتاج بشكل واضح لنشاط السحب الرعدية المم.

حسب هطول الأمطار الرعدية المتفاوتة الشدة ستستهدف أجزاء من المحافظات صعدة وحجة ومحويت وعمران وصنعاء وذمار وريمة وإب والبيضاء والضالع وتعز وتتدرج غربا نحو سهل تهامة والليل الغربي وشرقا نيويورك هضابارى شبوة وحضرموت كما تشمل الأمطار المتفرقة أجزاء من محافظتي لحج وأبين وهضاب البرقية والجوف ومأرب.

دعا المركز الوطني للأرصاد في المناطق المتأثرة إلى توخى الحيطة والحذر وعدم عدم التواجد في تمارين السيول والشعاب والوديان أو المجازة ببورها قبل أن يسمح له بذلك.

كما حث على تجنب الترشيحات والأشجار وعدم استخدام الهواتف مع فصل التيار الكهربائي أثناء العواصف الرعدية تجنبا للمخاطر.

كما نبه السائقين المركزين ومستخدمي طرقات جبل والسهول الساحلي من التدني المفاجئ في المدى الأفقي من عدة نقاط وتشكيل ديفيد مع أخذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة الانهيارات المحددة والانزلاقات المحتملة المحتملة.