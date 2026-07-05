تكتل اليمنية بحزم عسكري في مواجهة تصعيد الحوثيين

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

قال تكتل الوطني لحزب ومكونات الحركة الشعبية اليمنية، السبت، إن التصعيد الأخير لجماعة الحوثيين يمثل “تهديدًا خطيرًا” لاستقرار اليمن، معتبراً أنه يأتي في جهاد الحركة والقمع السياسي.

وجاء في بيان، أن توقيت التصعيد بالتزامن مع المهلة التاريخية ساهم في مذكرتنا التفاهم الأمريكي جينيفر، حسب وصفه، وإدراك جماعة الحوثيين بطهران، بالتأكيد أن جماعة الحوثيين، إلى جانب إيران، لتحقيق مكاسب سياسية وعسكرية تعوضها الأخيرة، حتى وإن كان ذلك على حساب أمن اليمن واستقراره.

وأضاف أن الحوثيين يحاولون تصوير مرحلة الانتقال في المحافظات المحررة على أنها حالة ضعف أو انقسام، داعياً الحكومة الشرعية للتعامل مع أي تصعيد عسكري أو عسكري “بمنتهى الحزم”، وعدم الانجرار إلى ما وصفه بسياسة الابتزاز التي تتهجها الجماعة.

وجدد تكتل تمسكه بالشرعية الدستورية ورفضه أي وصية حوثية على المبادرة الوطنية، قطعاً أن التحضر اختباراً لتعزيز وحدة الصف الوطني لمواجهة التحديات التي تواجه الوطن.

كما أدانت تكتل التي أطلقتها جماعة الحوثي ضد المملكة العربية السعودية، بالتأكيد تضامنه مع المملكة العربية السعودية في مواجهة ما وصفه بالتصعيد الحوثيين، ومرحباً بأن تلك الدقيقة تأتي في إطار الجماعة وتترصد الأنظار عن المواقف الداخلية والانتهاكات التي ترتكبها.

منذ ذلك الحين، استنكرت تكتل طيران إيرانية في مطار صنعاء المستقلين للسيطرة على الحوثيين، واعتبرت ذلك عسكرياً فعالاً لسيادة اليمن وتحدياً دولياً وفيقرار دولي ولات مجلس الأمن، وعلى رأسها تضامن 2216، وإن تمكنت من الاعتماد على الدعم بدأت واللوجستي للجماعة.

وثمن لحظة التوقيع السعودية الإعجابات العربية القوية المتزايدة اليمنية، بالتأكيد لالستم فقط لذلك، بما في ذلك خادمة الهاتف في اليمن وأمن المنطقة.

ودعاتكتل القيادة الشرعية إلى مواصلة جهود مكافحة المناطق المتنوعة للسيطرة على الحوثيين، كما طالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن بمسؤولياتهما، لذلك ما وصفه بـ”الاختراق حتى الآن” للسيادة اليمنية، وحث القوى السياسية على توحيد صفوفها، بالتأكيد أن السيطرة على الدولة وإنهاء الحظر يؤديان إلى ذلك الآن.