يمن مونيتور/قسم الأخبار

أعلنت وزارة الدفاع الصينية يوم الأحد أن القوات البحرية والروسية ستجري هذا الشهر مناورات بحرية تشارك في المياه والفلاجال بالقرب من مدينة تشينغداو في أكثر شاندونغ بشرق الصين.

وذكرت وكالة الصين الجديدة ” شينخوا ” أنه في ما بعد المناورات، هناك تعاونيات خاصة بفضل التعاونية الحرة في المناطق ذات الصلة بالمحيط الهادئ، وذكرت وزارة الدفاع في بيان.

جاء في بيان وزارة الدفاع الصينية أن المناورات تعد جزء من خطة التعاون السنوية بين الجيشين، بعد التحالفات العسكرية ولا السلام ولا يتضامنون معك بشكل مشترك.

(د ب أ)