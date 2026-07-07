القيود الإنسانية الأمريكية تضعف طموح السيادة التكنولوجية في المملكة المتحدة

تم إخطار حكومة المملكة المتحدة بأنها لا تستطيع الاعتماد على الحلفاء عندما يتعلق الأمر بضمان السيادة التكنولوجية. تم استخدام قرار الإدارة الأمريكية بتقييد أحدث نماذج الذكاء الاصطناعي البشرية (AI) في تقرير صادر عن لجنة العلوم والابتكار والتكنولوجيا لإظهار الموقف غير المستقر الذي تجد المملكة المتحدة نفسها فيه فيما يتعلق بالقدرات التقنية السيادية.

ال دبلوماسية العلوم: السيادة والاستراتيجية والسباق العالمي وأشار التقرير إلى أوجه القصور في تفسير الحكومة للسيادة كوسيلة ضغط – حيث يمكن للمملكة المتحدة أن تمتلك قدرة سيادية دون امتلاك مجموعة التكنولوجيا بأكملها. وذكرت أن تحرك حكومة الولايات المتحدة لوضع ضوابط التصدير على أحدث نماذج الذكاء الاصطناعي لشركة Anthropic يمنع فعليًا المواطنين غير الأمريكيين من الوصول، وبالتالي يقيد الوصول إلى أحدث نماذج OpenAI لمجموعة صغيرة من الشركات والمنظمات الأمريكية المعتمدة من قبل إدارة ترامب.

وأشار التقرير أيضًا إلى أن الضغوط الجيوسياسية المتزايدة والحروب في أوكرانيا وإيران دفعت حلفاء الناتو في أوروبا وكندا إلى زيادة الإنفاق الدفاعي إلى 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي. شهد الاستخدام التجاري للذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الطائرات بدون طيار في الحرب زيادة كبيرة في رأس المال الاستثماري للشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا الدفاع في الولايات المتحدة وأوروبا. وذكر التقرير أن الاستثمار يتجه إلى الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمومية والتكنولوجيا الحيوية والروبوتات، وهو ما يدفع النمو الاقتصادي والهيمنة العسكرية.

وقال تشي أونوورا، رئيس لجنة العلوم والابتكار والتكنولوجيا: “تقع المملكة المتحدة في القسم الأول للعلوم والقسم الأول للدبلوماسية، لكننا لا نعرف أين نقف في مجال دبلوماسية العلوم. ومع انقلاب الجغرافيا السياسية رأساً على عقب وتزايد المنافسة في العالم، يجب أن نكون قادرين على الاستفادة من علومنا وأبحاثنا ذات المستوى العالمي لتعزيز أهدافنا الدبلوماسية والاقتصادية. وبدون خطة واضحة، لن تتمكن الحكومة من تحقيق ذلك”.

تحتاج الحكومة إلى خطة واقعية لتحقيق القدرات السيادية في المجالات الحيوية أو المخاطرة بقطع وصولها بسبب أهواء شركائها

تشي أونوراه، لجنة العلوم والابتكار والتكنولوجيا



وحذر التقرير من أن حكومة المملكة المتحدة لم تضع إطارًا استراتيجيًا متماسكًا يحدد الشركاء ذوي الأولوية أو التقنيات أو النتائج المقصودة لشراكاتها العلمية والتكنولوجية، في حين أن نهجها في التخصص في القطاعات الرئيسية مثل الفضاء والكم لا يزال غير واضح.

مثل التقارير الأخرى التي غطت التحديات التي تواجه الشركات الناشئة في المملكة المتحدة، يلقي هذا التقرير اللوم على نقص التمويل المتخصص، ونقص المستثمرين الرئيسيين في مرحلة النمو، وحجم سوق المملكة المتحدة بالنسبة للاختراقات العلمية والتكنولوجية الواعدة التي تسعى إلى تسويقها في الخارج.

وجاء في التقرير: “إلى جانب هذا الافتقار إلى الإستراتيجية والقدرة المحدودة على التسويق، فإن نهج المملكة المتحدة المنفتح تقليديًا للتعاون الدولي لم يقابله إطار قوي بما فيه الكفاية لإدارة المخاطر المرتبطة به، كما أن نهج الحكومة في أمن الأبحاث لا يوفر حاليًا إطارًا واضحًا أو فعالًا بما فيه الكفاية لحماية الملكية الفكرية في المملكة المتحدة وحماية الأبحاث من الاستغلال من قبل الجهات المعادية”.

ووفقا لأونورا، فإن الافتقار إلى استراتيجية واضحة يقوض السيادة التكنولوجية للمملكة المتحدة. وقالت: “هناك سباق عالمي على السيادة في تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي، سواء اعترفت الحكومة بذلك أم لا، وقد لا يكون النفوذ كافيا لتحقيق ذلك. وتحتاج الحكومة إلى خطة واقعية لتحقيق القدرات السيادية في المجالات الحيوية أو المخاطرة بقطع وصولها بسبب أهواء شركائها”.

“آمل أن تتعلم الإدارة القادمة من أخطاء أسلافها وأن تتحرك بسرعة لوضع خطة واضحة لكيفية عملها على المستوى الدولي في مجال العلوم والتكنولوجيا. وبدون هذا، فإننا نجازف بالتأخر أكثر في السباق العالمي للقدرات العلمية والتكنولوجية، مما يقوض ازدهارنا الاقتصادي وأمننا القومي”.