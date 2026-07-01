تطلق Myriota شبكة 5G عبر الأقمار الصناعية وإنترنت الأشياء الخلوية

أضافت Myriota الاتصال الخلوي إلى شبكتها غير الأرضية HyperPulse 5G (NTN) وجهاز تعقب الأصول AssetHawk.

قالت شركة اتصال إنترنت الأشياء عبر الأقمار الصناعية (IoT) إن هذا المجال خدم تاريخيًا حالات الاستخدام البعيدة، وتحقيقًا لهذه الغاية، فإنها ترى أن إدخال القدرة الخلوية وسيلة لتغيير الاقتصاد لفئة أصول أوسع بكثير: المقطورات التي تتحرك على طول ممرات النقل، والمولدات التي تدور بين المواقع، والحاويات التي تنتقل عبر الموانئ قبل الانتقال إلى الداخل، والبنية التحتية الموزعة حيث يتم تقسيم الأصول بشكل دائم بين المواقع المتصلة والبعيدة.

وأضافت أن مثل هذه الأصول تقضي جزءًا فقط من حياتها العملية خارج التغطية الأرضية، وهو ما يكفي للحاجة إلى الأقمار الصناعية، ولكن ليس بما يكفي لتبرير اقتصاديات الأقمار الصناعية فقط. علاوة على ذلك، استشهد ميريوتا ببيانات من شركة ABI Research التي توقعت أن اتصالات إنترنت الأشياء المبنية على معايير الشبكات غير الأرضية ستنمو من 2.08 مليون في عام 2024 إلى ما يقرب من 14 مليون بحلول عام 2032، وهو معدل نمو سنوي مركب بنسبة 26.9٪.

يقوم HyperPulse بتوجيه الرسائل تلقائيًا عبر الشبكات بناءً على التوفر والتكوين. متوافقًا مع معايير الإصدار 17 من 3GPP ومتوافقًا مع النظام البيئي المتنامي للسيليكون القائم على المعايير، يوفر HyperPulse تغطية هجينة في جميع أنحاء الولايات المتحدة والمكسيك والأرجنتين والبرازيل وأستراليا ونيوزيلندا والمملكة العربية السعودية، ومن المقرر إطلاق المزيد من الأسواق هذا العام.

ومن خلال الجمع بين اتصال الأقمار الصناعية منخفض الطاقة الخاص بـ HyperPulse ودعم الشبكات الخلوية، قالت Myriota إنها تستطيع تقديم خدمة هجينة مصممة ومسعرة لإنترنت الأشياء الصناعي على نطاق واسع. وشددت أيضًا على أن تعزيز النظام الأساسي بالاتصالات الخلوية يقلل من التكلفة المدمجة لكل رسالة عن طريق التوجيه إلى الشبكة الأكثر فعالية من حيث التكلفة.

بالإضافة إلى ذلك، يعمل الإطلاق على توسيع السوق القابلة للتوجيه للشركة، مما يتيح التتبع “السلس” للأصول التي تتحرك بين التغطية الخلوية والبيئات النائية الخالية من الخلايا، وهو قطاع قال ميريوتا إنه يعاني من نقص العروض أحادية الوضع.

يعد جهاز تعقب الأصول AssetHawk الذي يعمل بالبطارية أول جهاز مصمم خصيصًا لتمكين عمليات النشر على شبكة HyperPulse الهجينة. تم تصميمه كجهاز جاهز للتكامل لمقدمي الخدمات، وهو يشتمل على تكامل مستشعر Bluetooth منخفض الطاقة، مما يحول بشكل فعال جهاز تعقب واحد إلى مركز استشعار محلي.

تم تصميم AssetHawk لتوفير أساس منخفض التكلفة للشركاء لبناء ونشر عروض إنترنت الأشياء الصناعية على نطاق واسع، مما يوفر أقل تكلفة إجمالية للملكية لجهاز التتبع الهجين في السوق. ويهدف أيضًا إلى مواجهة التحدي الطويل الأمد الذي تواجهه الصناعة: وهو جعل الاتصال الهجين سهل النشر والإدارة والسعر.

في الجولة، يُزعم أن الترقيات تزيل الحاجة إلى إدارة مقدمي خدمات وعقود ومنصات منفصلة للأقمار الصناعية والخلوية. كانت ميريوتا واثقة من أن جهازًا واحدًا في عقد اتصال واحد يغطي الآن الجغرافيا التشغيلية الكاملة للأصل، بدءًا من مراكز الخدمات اللوجستية الحضرية وحتى البيئات النائية على وجه الأرض.

وقال بن كيد، الرئيس التنفيذي لشركة ميريوتا: “على مدى عقود، ظلت أعداد كبيرة من الأصول التشغيلية البعيدة والموزعة غير متصلة – ليس لأن التكنولوجيا لم تكن موجودة، ولكن لأن الاقتصاد لم ينجح أبدًا”. “لقد غيرت تقنية HyperPulse هذه المعادلة. فللمرة الأولى، أصبح من المجدي تجاريًا توصيل أي أصل تقريبًا، في أي مكان، بأقل من دولار شهريًا. وهذا ليس تحسنًا تدريجيًا، إنه سوق جديد.”

سيكون الاتصال المختلط عبر HyperPulse وAsetHawk متاحًا في وقت لاحق من يوليو 2027.