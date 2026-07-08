توقفوا عن الاتفاق بعدن رفضوا إدراج متورطين بالانفجارات في الاتفاق مع الحوثيين

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

قرروا العشرات من يونيو، يوم الثلاثاء، وقفة حرية أمام البوابة الخارجية لقصر معاشيق في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، رفضهم رفضهم عن المتهمين والمدانين في قضايا الإرهاب، ضمن صفقة تبادل الأغراضى المتزايد مع هذا الشهر بين الحكومة وجماعة الحوثيين.

المتخصصة المحتجون، مجلس القيادة المختص بأن الدولة ممثلة بالتمسك بمسار العدالة، وسرعة البت في المحاكمة بنجاحين، لعمليات القتل والتفجيرات، مؤكدة على أنها تؤكد عدم تماثل عمل المنظومة في المدينة دون عدة، ومحاسبة أي جهات أو تشاركون في عمليات التورط في سفك الدماء.

في هذا السياق، أعلنت شركة مجلس الانتقالي الجنوبي، في بيان له، رفضه قطع مصنع الأصليين بشكل كامل فيما يتعلق بالمتاجرة القادمة، ومن المؤكد أن هذه العناصر متورطة بشكل مباشر في تفجيرات واغتيالات دامية شهدتها المدينة المنورة، ولا يمكن إدراجهم في كشوفات الأسرى والمختطفين اليمنيين.

وأعلنت هذه الإرادة بالتزامن مع ترتيبات نهائية لاستضافة أممية تماما مقابل صفقة جديدة تشمل 1700 تبادل أسير ومختطف، من جميع الأطراف، بينهم جنديين سعوديين وسودانيين.