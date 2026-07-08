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يناقش المركز الثقافي اليمني بالقاهرة “الكاتب الذي مات نكرة” للكاتب الفكري شفرة

AbdHassan09.07.2026
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يناقش المركز الثقافي اليمني بالقاهرة “الكاتب الذي مات نكرة” للكاتب الفكري شفرة

يمن مونيتور/ القاهرة/ من هبة الملحقي

احتضن المركز الثقافي اليمني في القاهرة، مساء الأربعاء، توقيع ومناقشة مجموعة القصص “الكاتب الذي مات نكرة” للكاتب اليمني الفكري شحة، بحضور نخبة من الأدباء والنقاد والمثقفين والمهتمين بالشأن الثقافي.

وشارك في مناقشة نسخة الكاتب والناقد الدكتور أحمد صلاح هاشم، والكاتب الدكتور مجدي نصار، فيما يتعلق بإدارة الأمسية الإعلامية المعلم، حيث تناولت المداخلات الفنية والفكرية الدائمة، واستعرضت رؤية السردية، والقضايا الإنسانية التي تعاني منها، إلى جانب متميز سماتها الخاصة.

وهي مجموعة 15 قصة قصيرة تستلهم قضايا إنسانية واجتماعية ووطنية، وتقدم مشروعًا سرديًا يضع الإنسان في الصدارة لاهتماماته، من خلال مقاربة هموم المجتمع اليمني والعربي وبلغت كثافة ورؤية واسعة وتعتمد على المفارقة والنهايات غير القانونية.

وتشمل هذه المواضيع موضوعات متعددة، من الفقر، والاغتراب، ولجان الإلكترونية، والخوف من المستقبل، والعلاقات العامة، وقضايا المثقفين، مع توظيف عدد من فوائد السردية، أبرزها التكثيف، والمفارقة، والاسترجاع الزمني (الفلاش باك)، بما في ذلك إضافة إلى النصوص العميقة دلاليًا وجماليًا، وعكس ميزات الخبرة الخاصة للكاتبة.

وشهدت الأمسية حوارًا مفتوحًا بين بنيتها والحضور، ملايين المشاهدين المجموعة وأبعادها الفنية، قبل أن تستقر بتوقيع الكاتبة من إصدارها للحاضرين، في ما لا يمكن تصوره، ويفضل بالمشهد الثقافي اليمني في المهجر.

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AbdHassan09.07.2026
12
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AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

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