المعتمد اليمني على إعادة وفد حوثي من طهران إلى صنعاء

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

أعلنت اللجنة التنفيذية للرقابة اليمنية، الجمعة، على إعادة تفويضها لجماعة الحوثيين من العاصمة طهران إلى صنعاء عبر مستأجرة بواسطة شركة الخطوط الجوية اليمنية.

تأسست خلال الاجتماع المؤكد عقده مجلس اختيار رئيس مجلس القيادة لقيادة العليمي، وبحضور أعضائه لمكافحة الحكومة، للعمل على المستوى المحلي والإقليمي، وفي مقدمتها طلب تقدمت إلى إيران لتسيير رحلة فرعية لشركة “ماهان” ومن طهران إلى صنعاء أعدت عناصر حوثية ولنقلت في وقت سابق من مطار صنعاء.

وقال إن المجلس إنستراش الذي بدأ في الثالث من يوليو/تموز وتموز تم تشكيله لسيادة الجمهورية اليمنية، وتجاوزًا لاستخدامه الدولي وقرارات مجلس، بشكل مؤكد أن أي ترتيبات أمنية صارمة بمطار صنعاء يجب أن تتم عبر الناقل الوطني وضمن الأطر القانونية المعتمدة.

الطيور إلى شركة الخطوط الجوية اليمنية لا تلتزم باستئناف المحاكمة من مطار صنعاء إلى العاصمة الأردنية عمّان وغيرها من الوجهات، شرط توفير الضمانات اللازمة لحماية الطائرات وطقم وعدم وجودها في إدارة الشركة أو عملياتها التشغيلية.

الاجتماع، يراجع المجلس ما وصفها بالجهود الحكومية، ليبقى مطار صنعاء مفتوحًا أمام حرم جامعي، لافتًا إلى أن هذه الرغبة في القيام بإنجاز رحلات عبر الخطوط الجوية اليمنية بهدف تحقيق أهدافها.

واتتهم الجماعة الحوثية بعرقلة عمل الناقل الوطني، مشيرًا إلى استيلائهم على أربع طائرات تابعة للخطوط الجوية اليمنية عام 2024، وما أعقب ذلك من الأضرار لقت بأس طول الشركة، بحسب البيان.

يعتزم مجلس القيادة المسلحة أن تتخذ الحكومة والقوات المسلحة تدابير سياسية ودبلوماسية وعسكرية ضرورية لتنفيذ أي ترتيبات تمثل تكتيكًا للسيادة اليمنية، أو مبتكرة جديدة عبر الرحلات خارج الأطر القانونية.

كما ساهم المجلس إيران وجماعة الحوثيين في تحمل أي مسؤولية نتيجة لذلك، ما وصفه بالتدخل في الخارج، وتعهدوا بمسامحة اليمن وعدم السماح له بالتدخل في الصراعات الخارجية.