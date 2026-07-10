الحوثيون يرفضون بدء تنفيذ يحدث تبادل للأسرة والمعتقلين

يمن مونيتور/ خاص:

​أفادت مصادر مطلعة، اليوم، أن جماعة الحوثيين تعاقدت مع الموظفين والمختطفين مع الحكومة الشرعية، والتي كان من المقرر أن تبدأ العملية يوم غدٍ السبت، في بداية جديدة لكي تتقن الأمم المتحدة لإحراز التقدم في الملف المطلوب.

​وقال المصدر في الفريق الحكومي المفاوض لـ “يمن مونيتور”، إن الجماعات الحوثية اتفقت بوعد تنفيذ الصفقة التي كان من المقرر أن تنطلق غداً، ويؤثر على أن الفريق الحكومي يأتي جاً من اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمبعوث الأممي قرر رفض الحوثيين للبدء في الصفقة، دون سابق إنذار من وراء هذا الأمر.

وبحسب المصدر، فقد التقى رئيس الفريق الحكومي هادي هيج بممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر مساء يوم الجمعة في مارب، حيث أبلغوا الفريق الرسمي برفض الحوثيين البدء في التنفيذ ببراً للاتفاق الشرعي، رغم أن الحكومة لم تكتمل كافة الترتيبات والتفاصيل الفنية واللوجستية اللازمة للنجاح.

ولهذا السبب، قرر الحوثيون كان مافاجا، واللجنة الدولية للصليب الأحمر قامت بإلغاء ما كانت مقررة ومجدولة لنقل الأسرى والمعتقلين، والتي كانت جاهزة ومستعدة للإقلاع من جيبوتي اليوم بعد رفض الحوثيين.

وتحدثت مصدر لـ”يمن مونيتور”، شريطة عدم الكشف عن هويتها الواضحة غير مخولة بالحديث لوسائل الإعلام.

​وذكرت الحقيقة أن الفريق الحكومي المفاوض مع مجموعة الحوثيين كامل المسؤولية عن عدم التوصل إلى اتفاق في موعدها، واعتبر هذا بالفعل، وتوصلوا بذلك إلى سياسة الماطلة وعميقة المتقنين وعائلاتهم الذين تمكنوا من الحصول على فارغ فريدة من نوعها بفضلهم بموجب هذا.