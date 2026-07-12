قائد العملاقين يحذر من فساد المعتقل في سجون الحوثيين “وليد غالب”

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

وتسببت في الانفجار الكبير اليمنيين بسبب قلقها بسبب النقص الخطير في الحالة الصحية للصحفي وليد علي غالب، نائب رئيس فرع النقابات بمحافظة الحديدة، والمعتقل في سجون جماعة الحوثي بالعاصمة صنعاء منذ أكثر من عام.

وقالت أعضاءها في بيان لها، اليوم الأحد، إن غالب منهم يجتمعون في وسط تكساس حرمانه من الرعاية الصحية اللازمة واصابته بمرض السكري وضغط الدم مزمنة أخرى.

وأكدت النقابة أن استمرار احتجاز الصحفي غالب وحرمانه من العلاج يشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان والقوانين المحلية والمواثيق الدولية، ويعرض حياته لخطر حقيقي.

وحملت الجماعة الحوثية المسؤولية الكاملة عن حياتها وسلامته، وعن أي تدهور قد تطرأ على التطبيق نتيجة لذلك الاحتجاز والمنع من الرعاية الطبية.

وجدد بيان مطالبة النقابات بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الزميل وليد غالب، رسميا إلى منع استهداف العاملين في الحقل الإعلامي بسبب ممارستهم لعملهم المهني.

كما انضموا إلى الاتحاد الدولي، واتحاد الشباب العرب إلى تكثيف جهودهما والتحرك العاجل لدى الآخرين، وممارسة كل عمليات إزالة الضغط من أجل الإفراج السريع عنه، وبالتالي الحصول على الرعاية الصحية الكاملة إلى حين تحرره.