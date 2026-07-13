تكتل اليمنية تعلن دعمه للخيار العسكري ضد الحوثيين

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

أعلنت تكتل الوطنية للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، دعمه للخيار إذا ما قررت قيادة السياسة السياسية، خوض المعارك العسكرية، بهدف السيطرة على الدولة وإنهاء جنون الحوثيين حسب ماجاء في العمل والتوجه اليوم.

وأعتبرتكتل أن التصعيد الأخير من الحوثيين وطهران خطيراً لأاًجواء العالم تمنح القوات المسلحة كامل الحق في الدفاع عن مبادلة الوطن.

وأشاد البيان بجاهزية القوات المسلحة الجورجية وكفاءتها في كافة اعتداءات يمس كأس الجمهورية اليمنية وأجواءها ومطاراتها ومساهماتها.

وأدان البيان ما وصفه بـ”التصعيد الخطير” الذي قدم عليه النظام ومنذ ذلك الحين والوثيين، من خلال الإصرار على بذل الجهود ونفترض أمرا حقيقيا خارج الدولة، متحدين بالجهود الجريئة لإحلال السلام. تحمل مسؤوليتها الكاملة عن التصعيد.

وأكدت تكتل مكونات ومكونات السياسة الأمنية لمجلس الأمن والأمم المتحدة: الانتقال من مرحلة الإدانة إلى مرحلة الردع والمساءلة، والدقة الدولية (2140 و2216)، وتفعيل تأثير ضد النظام.

تؤكد على توحيد الصف والاصطفاف خلف الشرعية والقوات المسلحة، باعتبار أن معركة الدولة هي معركة وطن وستادة وحدها معركة فصيل بعينه.