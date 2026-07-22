كلير بالدينج تفتقد الوظيفة التي كانت لديها بعد 20 عامًا من قرار بي بي سي | أخرى | رياضة

من المقرر أن تفوت كلير بالدينج فرصة تقديم تغطية بي بي سي لألعاب الكومنولث 2026 لأول مرة منذ 20 عامًا. ويأتي ذلك بعد قرار البيب بعدم تقديم المزيد من العطاءات من أجل الاحتفاظ بحقوق دورة الألعاب هذا الصيف والتي ستقام في مدينة جلاسكو باسكتلندا.

ويقام الحدث الرياضي على مدى 11 يوما من 23 يوليو/تموز إلى 2 أغسطس/آب. لكن هيئة الإذاعة البريطانية ليس لها الحق في بث أي من ألعاب الكومنولث، ولا أبرز أحداثها، لأول مرة منذ الخمسينيات. فازت شركة TNT Sports بالفعل بحقوق البث التلفزيوني المباشر والوسائط الرقمية للألعاب، التي أقيمت آخر مرة في برمنغهام عام 2022، بعد أن تفوقت على المنافسين، على الرغم من أنه كان من المتوقع أن تظل هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) مرخصة من الباطن لحزمة أبرز الأحداث المجانية، بما في ذلك الجولات اليومية والأحداث المسائية.

ومع ذلك، لن تقوم هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) ببث نسخة 2026 من الألعاب – بما في ذلك أبرز أحداثها – هذا الصيف. وبدلاً من ذلك، ستوفر القناة الخامسة وصولاً مجانيًا للعامة في شكل هذه النقاط البارزة. سيتم استضافة أبرز أحداث برنامج 5 كل مساء من قبل المذيعة والعداءة الأولمبية السابقة جانيت كواكي. وستبث القناة الخامسة أيضًا حفل الافتتاح يوم الخميس على الهواء مباشرة، بالإضافة إلى البث المباشر.

سيتم عرض حفل الافتتاح على الهواء مباشرة بموجب ترخيص من TNT Sports، التي تتعاون معها 5 لتسليط الضوء على جمهور البث المباشر في المملكة المتحدة. وهذا سيكمل تغطية TNT Sports عبر قنواتها الخطية ومنصة البث HBO Max. يمكن العثور على حوالي 600 ساعة من ألعاب الكومنولث المباشرة على TNT Sports في الأسابيع المقبلة.

ويمثل ذلك ضربة كبيرة لبولدينج (55 عاما)، التي عملت لأول مرة كمقدمة برامج تلفزيونية رئيسية في هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) لألعاب الكومنولث في ملبورن 2006. وقد واصلت تقديم تغطية لأربع ألعاب منذ ذلك الحين، إلى جانب كونها المذيعة التلفزيونية الرئيسية للألعاب الأولمبية منذ عام 2004.

ظهرت Balding لأول مرة على التلفزيون وهي تقدم أبرز أحداث Royal Ascot في عام 1995 قبل أن تنتقل إلى تقديم التغطية الرياضية الحية للمذيع في العام التالي. ولكن مع فشل هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) في الاحتفاظ بحقوق بث الحدث، فقد انتهت مسيرتها المذهلة في تقديم ألعاب الكومنولث.

وهذه الضربة التي تلقتها هيئة الإذاعة البريطانية هي الأحدث في سلسلة طويلة من النكسات. ويبدو أن الأولويات قد تغيرت داخل الشركة، التي كانت تواجه التخفيضات. في إحدى المراحل، كان لسباقات الفورمولا 1 المباشرة المفتوحة ومباراة الكريكيت المباشرة موقع على قنوات بي بي سي. ومع ذلك، اعترف مدير الرياضة Alex Kay-Jelski في وقت سابق من هذا العام أنهم لا يحتاجون إلى بث الرياضة الحية للبقاء على صلة بالموضوع.

في مارس، أكدت هيئة الإذاعة البريطانية أنها لن تبث أيًا من برنامج The Boat Race، مع حصول Times Radio على حقوق الراديو بعد أن حصلت القناة الرابعة على حقوق التلفزيون. كما فقدت حقوق البث المباشر لمباريات إنجلترا في بطولة الأمم الستة للرجال.

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