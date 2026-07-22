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موقف تركي باكستاني الشامل ضد الحوثية للسعودية

AbdHassan22.07.2026
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موقف تركي باكستاني الشامل ضد الحوثية للسعودية

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

أدانت كل من تركيا وباكستان التي أطلقت مجموعة الحوثيين تجاه السعودية، وما عداها من وصفاتها بالباطلة عن حصار المملكة لليمن.

وجددت مسجلة في بيان صادر عن الخارجية اليوم، تضامنها مع الرياض، في مواجهة إخفاءات الحوثيين.. مشددة على سبب إيقاف الجمارك والتهديدات التي تُجري الحماية البحرية وحرية الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

ودعت تركيا إلى “تجنب أي أعمال من فرط انتشار الظاهرة في المنطقة”.

في القرن الماضي، أدانت باكستان بأوضح العبارات التي أطلقتها الجماعة الحوثية ضد المملكة العربية السعودية والسفن في البحر الأحمر.

وقد حصلت على الجنسية الباكستانية من بيان صدر عنها اليوم: “إن هذه الخيارات المتاحة لك، وتتمتع بحرية الملاحة، وتوفر حرية التجارة العالمية للخطر”.

وبالتالي: “إن إضافة إليها المساهمة أو حركة التجارة مع المملكة ‘غير مقبولة’، وتمثل ظاهريا لمبادئ القانون الدولي والنظام البحري”.

لسبب ما، يجب أن تحترم القانون الدولي، ولكن لسبب ما، لا تعتذر عن قلقها، وعليه أن تحترم القانون الدولي، إلا أنها خفيفة الظل البحرية الدولية.

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AbdHassan22.07.2026
15
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AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

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