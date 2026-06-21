تم إيقاف نجم MotoGP بعد ضرب المارشال كعقوبة مطلوبة | أخرى | رياضة

تم إيقاف نجم بطولة العالم للدراجات النارية “موتو جي بي” ماركو بيتسكي من المشاركة في سباق جائزة التشيك الكبرى يوم الأحد بعد مشاجرة مع أحد المارشال في سباق السرعة. وقع الحادث بعد أن اصطدم الإيطالي بمصيدة الحصى عند المنعطف الثالث في برنو قبل دورتين فقط من نهاية السباق.

اندفع زعيم بطولة العالم إلى سيارته أبريليا التي سقطت بينما حاول المضيفون رفع الدراجة. ويمكن رؤية Bezzechi وهو يدفع أحد الحراس وهو يحاول رفع الدراجة، قبل أن يبدو أنه يصفع نفس المارشال على وجهه.

انتقد Bezzechi مرتين قبل أن يبتعد أثناء انتشال دراجته. وتقلص الفارق الضئيل الذي يتفوق به على زميله خورخي مارتن إلى 15 نقطة وقد يخسر متصدر بطولة العالم المزيد من النقاط يوم الأحد بعد الإيقاف.

وانتقد مشجعو الدراجات النارية الإيطالي بسبب الحادث، وطالبوا بفرض عقوبة شديدة عليه.

وقال أحد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي: “هذا ليس حظرًا من السباق، بل يجب استبعاده من بطولة العالم للدراجات النارية هذا العام. يا له من أحمق مجنون! صفعه بأكبر عقوبة على الإطلاق”.

قال مستخدم آخر: “بدون حراس، لا يمكن أن تحدث رياضة السيارات”. “لقد عرضوا حياتهم للخطر من دون أجر. يا له من ***.”

وقال آخر: “في أي رياضة أخرى ستكون العقوبة أقسى بكثير. الإيقاف لسباق واحد هو بمثابة صفعة على المعصم، ويرسل رسالة خاطئة إلى جميع المعنيين”.

بينما وافق آخر وقال: “ليست قاسية بما فيه الكفاية. كان ينبغي أن يكون هناك حظر لثلاثة سباقات، لا يمكنك صفع مارشال، لا يهم مدى ضخامة أنت. كان يجب أن يكونوا عبرة بهذه الحادثة”.

وطالب مستخدمون آخرون لوسائل التواصل الاجتماعي بعقوبة أشد. وقال أحدهم: “لا ينبغي لأحد أن يشاهد بطولة العالم للدراجات النارية بعد هذا… مجرد حظر من السباق.

“هؤلاء الأشخاص (الحراس) يضحون بوقتهم وغالبًا ما يخاطرون بحياتهم من أجل عدم احترام ZERO PAY والعقوبة هي مجرد حظر سباق واحد؟ يجب إيقاف الرجل لهذا الموسم على الأقل!”

أصيب مستخدم آخر لوسائل التواصل الاجتماعي بالصدمة. قالوا: “يزداد الأمر سوءًا من كل زاوية جديدة. هذه منطقة محظورة على أساس العرق.”

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