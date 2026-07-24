تدعو شبكات النطاق العريض البديلة في المملكة المتحدة إلى أن تكون الاتصالات في قلب أجندة النمو

يجب على حكومة المملكة المتحدة أن تمنح النطاق العريض والاتصالات الاهتمام السياسي والملكية الوزارية الواضحة التي تستحقها، مع مسؤولية وزارية واضحة عن البنية التحتية الرقمية التي يقوم عليها الذكاء الاصطناعي والخدمات العامة والنمو الاقتصادي، كما تقول جمعية الشبكات التعاونية المستقلة (إنكا).

وتأتي دعوة الهيئة التجارية لمقدمي خدمات النطاق العريض المستقلين في المملكة المتحدة (altnets) في أعقاب قرار الحكومة بإلغاء وزارة العلوم والابتكار والتكنولوجيا، وقرار رئيس الوزراء الجديد آندي بورنهام بإعادة تنظيم العلوم والتكنولوجيا. وسيؤدي ذلك إلى تقسيم المسؤوليات التي كانت تشغلها الوزارة سابقًا بين وزارة الأعمال والابتكار والعلوم والتجارة الجديدة؛ قسم الشؤون الرقمية والثقافة والإعلام والرياضة؛ ومكتب مجلس الوزراء.

ويحذر إنكا من أن الفصل بين مجالات السياسة المترابطة بشكل وثيق يمكن أن يخلق حالة من عدم اليقين بشأن من المسؤول في نهاية المطاف عن البنية التحتية الرقمية للبلاد، بما في ذلك توصيل النطاق العريض، والشمول الرقمي، وأمن الاتصالات، ومرونة الشبكات.

وقال بادي باديسون، الرئيس التنفيذي لشركة إنكا: “بينما تأتي التغييرات في آلية الحكومة وتذهب، فإن السؤال المهم حقًا هو ما إذا كان أي شخص في الحكومة لا يزال يشرف على الصورة بأكملها”. “لا يمكن التعامل مع الاتصالات باعتبارها قضية قطاعية واحدة من بين العديد من القضايا. إنها آلية التسليم لكل ما تريد هذه الحكومة تحقيقه تقريبًا، بدءًا من إدخال الذكاء الاصطناعي عبر الخدمات العامة إلى تعزيز مرونة أنظمة الصحة والطاقة والمياه لدينا.

“يحتاج كل منزل، وعمل، ومدرسة، وجراحة عامة إلى الوصول إلى اتصال سريع وموثوق ومنخفض الكمون. وكلما كانت شبكتنا الوطنية أبطأ وأقل اكتمالا، كلما كان تقدمنا ​​الاقتصادي أبطأ وأقل اكتمالا.”

بناءً على بيانات من طبعة يناير 2026 من الدول المترابطة دراسة من هيئة تنظيم الاتصالات في المملكة المتحدة Ofcom، يتم نشر النطاق العريض كامل الألياف بسرعة في جميع أنحاء المملكة المتحدة، وتتوفر الألياف الكاملة الآن لـ 24.9 مليون مبنى سكني في المملكة المتحدة، أي 82٪ من 30.5 مليون منزل في المملكة المتحدة، أي ما يعادل 1.2 مليون منزل إضافي مع إمكانية الوصول إلى الألياف الكاملة في الأشهر الستة حتى يناير 2026.

وفي نفس فترة الستة أشهر، زاد استخدام اتصالات النطاق العريض ذات الألياف الكاملة في جميع المباني في المملكة المتحدة – السكنية والتجارية على حد سواء – بمقدار 1.8 مليون، ليصل إلى 12.4 مليون. وهذا يتوافق مع 47% من جميع المباني التي تتمتع بإمكانية الوصول إلى الألياف الكاملة. ارتفع توافر النطاق العريض بقدرة جيجابت إلى 89% (27.1 مليون منزل)، ارتفاعًا من 87% (26.4 مليون) في يوليو 2025. واجتاز مشغلو الشبكات المستقلون 19.7 مليون مبنى في المملكة المتحدة بحلول نهاية عام 2025، بما في ذلك ما يقرب من 4.4 مليون مبنى في المناطق التي يصعب الوصول إليها.

ومع ذلك، على الرغم من هذا النمو وزيادة النشر كجزء من مشروع جيجابت، وهو برنامجها لربط المجتمعات التي يصعب الوصول إليها، تشير إنكا إلى أن هذا لا يزال يترك أكثر من ثلاثة ملايين منزل دون إمكانية الوصول، والعديد منها من بين الأماكن الأكثر صعوبة وتكلفة للاتصال.

وقال باديسون: “يجب على الحكومة ألا تفترض أن نشر النطاق العريض قد اكتمل فعليًا أو أن مشغلًا مهيمنًا سينهي المهمة بمفرده”. “سيكون الجزء الأخير من عملية التنفيذ هو الأصعب. فهو يشمل العديد من المجتمعات الريفية والمحرومة والتي هي بالفعل الأكثر عرضة لخطر الاستبعاد من فرص العمل والتعليم والرعاية الصحية والخدمات العامة الأساسية.”

ودعت إنكا الحكومة إلى تعيين وزير يتمتع بمسؤولية واضحة عن النطاق العريض والاتصالات، والحفاظ على ربط توصيل الجيجابت والشمول الرقمي ومرونة الشبكات والمنافسة بالاستراتيجية الاقتصادية الأوسع للحكومة. وحذرت من أن العودة إلى السوق التي تهيمن عليها شبكة واحدة ستعني منافسة أقل وابتكارًا أقل، وفي النهاية نتائج أسوأ بالنسبة للمستهلكين والشركات.

كما حث الوزراء على استكمال مشروع جيجابت ومعالجة العوائق العملية التي تستمر في إبطاء نشر الشبكة، بما في ذلك الوصول إلى البنية التحتية المادية وتصاريح الطريق والوصول إلى الوحدات السكنية المتعددة.

وقال باديسون: “بصفته عمدة مدينة مانشستر الكبرى، وصف آندي بورنهام الاتصال الرقمي بأنه حق أساسي من حقوق الإنسان ووضع طموحًا لأن تصبح منطقة المدينة ممكّنة رقميًا بالكامل”. “مطلبنا هو أن يطبق الآن نفس المعيار على البلد بأكمله.

“إن الاتصالات هي العمود الفقري للاقتصاد الحديث. ويجب على رئيس الوزراء الجديد ألا يتجاهل هذه الصناعة الأساسية، ويتعين عليه إرساء مساءلة سياسية واضحة ومنح هذا القطاع الاهتمام الذي يستحقه.”