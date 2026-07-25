داخل حياة شقيق مادلين ماكان شون بعد ما يقرب من 20 عامًا من الاختفاء المأساوي | أخرى | رياضة

يستعد شقيق مادلين ماكان لتمثيل بلاده في دورة ألعاب الكومنولث، بعد ما يقرب من عقدين من اختفائها المأساوي. لقد مرت 19 عامًا منذ اختفاء الطفل الصغير ذو العيون الزرقاء دون أن يترك أثراً خلال عطلة عائلية في برايا دا لوز، البرتغال. وسرعان ما أصبحت أكبر قصة إخبارية في جميع أنحاء العالم، ولا تزال القضية التي لم يتم حلها مصدرًا لمكائد كبيرة حتى يومنا هذا.

كان شقيقها الأصغر شون في الغرفة عندما اختفت مادلين. كان عمره عامين فقط وقت اختفائها، ولا يتذكر شيئًا عن الرحلة أو التداعيات العالمية الهائلة الناجمة عن هذه القضية. وفي توضيح لمدى التغيير منذ ذلك اليوم المشؤوم، يستعد الآن للمنافسة في أحد أكبر الأحداث الرياضية في العالم.

وقد تطور شون، البالغ من العمر الآن 21 عامًا، ليصبح سباحًا من النخبة وسيمثل اسكتلندا في سباق 400 متر سباحة حرة في دورة ألعاب الكومنولث في جلاسكو.

لقد تلقى دعمًا غير مشروط من والديه، كيت وجيري، على الرغم من الصعوبات التي واجهتها عائلته في السنوات التي تلت اختفاء مادلين.

ويحضر الزوجان بانتظام اجتماعات السباحة لتشجيع ابنهما، الذي لديه أخت توأم تدعى أميلي، ويقال إنه “متحمّس” لمساعيه الرياضية.

كان شون يكره السباحة في البداية، لكنه تغلب على خوفه من حمام السباحة عندما كان في الثامنة من عمره قبل أن ينضم إلى نادي الترياتلون المحلي. ظهرت موهبته على الفور وذهب للتدريب في نادي لوبورو تاون للسباحة، مما أدى إلى صقل مهاراته.

لم يمض وقت طويل قبل أن يبدأ المنافسة، وحصل على المركز السابع في سباق 400 متر سباحة حرة تحت 17 عامًا في بطولة الصيف البريطانية في عام 2022. وبعد مرور عام، مثل اسكتلندا في ألعاب الكومنولث للشباب في ترينيداد وتوباغو.

انتقلت مسيرته المهنية إلى المستوى التالي في جامعة لوبورو، المشهورة بتفوقها الرياضي وإنتاج عدد لا يحصى من الرياضيين الأولمبيين بما في ذلك أمثال آدم بيتي ودانيال وافن.

خفض شون وقته في سباق 400 متر سباحة حرة بست ثوانٍ بعد عام واحد فقط، وهو التحسن الذي أدى إلى ترقيته إلى فريق الأداء العالي بالجامعة.

وبطبيعة الحال، الموهبة وحدها لا تكفي للنجاح على أعلى مستوى من الرياضة. لعبت إرادة شون التي لا هوادة فيها وعقليته التي لا تتزعزع دورًا متساويًا في رحلته إلى ألعاب الكومنولث.

وقال زميله في منتخب اسكتلندا تشارلي هاتشيسون لصحيفة ديلي ميل: “إنه العمود الفقري، تمامًا مثل أي شخص آخر في هذا الفريق. نجري بعض الدورات التدريبية المثيرة للاشمئزاز، لكنه ليس من النوع الذي يتذمر أو يتذمر أبدًا. إنه يستمر في ذلك”.

“هذا بالتأكيد شيء عمل عليه عندما لم يكن لديه الكثير من الأشخاص للتنافس معهم ثم انتقل إلى مثل هذه المجموعة التنافسية، فقط لم يشعر بالإحباط والمضي قدمًا. إنه لأمر رائع أن يكون في الفريق كجزء من فريق اسكتلندا.”

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