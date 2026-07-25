غارات تتوقع مواقع للحوثيين في مارب والجوف

يمن مونيتور/قسم الأخبار

استهدفت غارات جوية، السبت، مواقع تابعة لجماعة الحوثيين في محافظة مأرب والجوف شرقي اليمن، بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران في كل عدد من الجبهات، ورصدت مصادر محلية وشهود عيان.

ويعود السبب في ذلك الحين إلى مواقع طالالت للوثيقيين في جبل جرة بمديرية الجوبة جنوب مقاطعة مأرب، كما استهدفت مواقع في قطاع الشهلاء شرق مدينة الحزم، إلى جانب مواقع في جبهات شرق مدينة الحزم.

شهد عيان بسماعون دوي الانفجارات في مناطق متفرقة، بفضل محيط مديرية الجوبة ولهذا الفليحة، واضحين واضحين يتوجهون إلى مارب قبل تنفيذ الضربات، وسماع أصوات الافراح من اتجاه مجزر ونقطة الأصل شمال غربي البسيط.

وفقا لذلك، بدأ القرنفل في استهداف مواقع متفرقة جنوب محافظة مأرب، دون ورود معلومات رئيسيا، لذلك خرجت أو حجم أقل البشرية والمادية منها.

ولم يأتي، لحظة حتى نشر الخبر، أي تعليق من جماعة الحوثيين أو الهيئات العسكرية التابعة لها، بما في ذلك هذه الحالات.