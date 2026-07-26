نجم ألعاب الكومنولث مرتبك من ارتكاب خطأ محرج | أخرى | رياضة

بدت نجمة الجمباز الفني الإنجليزية شانا كاي غرانت في حالة من الارتباك قبل بدء دورة ألعاب الكومنولث مباشرة، بسبب الموسيقى الخاطئة التي عزفها المنظمون. اتخذت الفتاة البالغة من العمر 22 عامًا موقعها الأساسي في روتينها على الأرض، لكنها وقفت على قدميها عندما بدأت الموسيقى في اللعب.

كانت إنجلترا تتنافس في مسابقة الفرق مع بناء التوتر حيث كانت تتطلع إلى التغلب على مواطنها ويلز في الترتيب للحصول على الميدالية البرونزية. كانت الأرضية هي آخر دورة لهم، ولم يؤدي الخطأ إلا إلى زيادة توتر المبنى.

ومع وقوع الحادث على الهواء مباشرة على قناة TNT Sport، قالت لاعبة الجمباز الإنجليزية السابقة والمعلق المشارك بيث تويدل: “لسوء الحظ، لقد قاموا بتشغيل الموسيقى الخاطئة.

“يتم تعليمك كلاعبة جمباز كيفية النزول عن الأرض. لذا، سيتأكدون من تشغيل الموسيقى الصحيحة لها.”

تم تصحيح الخطأ، حيث تمكنت غرانت من إكمال روتينها. وتبعتها أبيجيل مارتن، التي أدركت أنها بحاجة إلى نتيجة أفضل من 12.350 لتأمين مكانها على منصة التتويج.

سجلت درجة 13.250. وبذلك حصل فريق إنجلترا على الميدالية بنتيجة نهائية بلغت 154.300، خلف أستراليا (158.400) وكندا (157.300).

كان جرانت بمثابة استدعاء متأخر لفريق إنجلترا لدورة ألعاب الكومنولث. وكانت يوم الخميس احتياطية غير مسافرة للفريق قبل مكالمتها.

ردًا على المكالمة، قالت لحسابات التواصل الاجتماعي لفريق إنجلترا: “لذلك عندما تلقيت مكالمة لإبلاغي بضرورة القدوم إلى اسكتلندا، كان كل شيء في اللحظة الأخيرة. لقد شعرت بالإرهاق الشديد، وألقيت كل شيء حرفيًا في حقيبة سفر، وسألت سيدة الرموش إذا كان يمكنها أن تناسبني، قبل خمس دقائق تقريبًا من معرفتي وقبل أن أضطر للذهاب إلى اسكتلندا”.

“أنا متحمس جدًا للمباراة النهائية للفريق، ومرة ​​أخرى خرجت وأظهر ما يمكنني القيام به واستمتع بالتجربة.”

وكتبت على إنستغرام بعد حصولها على الميدالية البرونزية: “الحائزون على الميداليات البرونزية في ألعاب الكومنولث.

“أنا فخور جدًا بهذا الفريق ولدي تجربة لا تصدق هناك … ذكريات تدوم مدى الحياة.

“بصراحة لا أستطيع أن أشكر الجميع بما فيه الكفاية على كل الدعم والرسائل الجميلة.”

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