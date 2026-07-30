ما السبب وراء تغيير SAP إلى الصيانة والدعم؟

في يوليو، وافق الاتحاد الأوروبي (EU) على التزام SAP بالسماح لعملائها بتقسيم مشهد برامج SAP الخاص بهم إلى أجزاء منفصلة، ​​مما يسمح لهم باختيار مقدمي خدمات صيانة ودعم مختلفين (M&S)، أو مستويات مختلفة من الدعم من SAP، أو لا شيء لكل جزء.

وافقت SAP أيضًا على أنه يمكن للعملاء إنهاء تراخيصهم ورسوم M&S ذات الصلة إذا كانت هناك تغييرات في أعمال العميل تؤدي إلى تقليل القوى العاملة أو الإفلاس. وافقت SAP أيضًا على إلغاء رسوم الإعادة إلى الوضع السابق وخفض رسوم الصيانة الخلفية المفروضة على العملاء الذين يعودون إلى دعم SAP بعد فترة من الغياب.

من المرجح أن تفيد هذه التغييرات عملاء SAP الذين ما زالوا يستخدمون SAP ECC (Enterprise Core Components). من المقرر أن ينتهي الدعم الرئيسي لـ ECC 6 في عام 2027، ولكن سيتمكن العملاء من تمديد الدعم حتى عام 2030.

ومع ذلك، يمكن لأولئك الذين التزموا بالانتقال إلى منصة S/4Hana الاستمرار في تقديم الدعم حتى عام 2040، كما أوضحت مجموعة مستخدمي SAP الناطقة بالألمانية DSAG، استجابة لالتزام SAP.

وقالت: “أولئك الذين يعملون بالفعل على نظام S/4Hana لديهم التزام بالصيانة من SAP حتى عام 2040. لذلك، يمكن الافتراض أن الإمكانيات الجديدة سيتم استخدامها بشكل أساسي من قبل العملاء الذين اختاروا سابقًا عدم استخدام S/4Hana.

“ومع ذلك، فإن أولئك الذين سيبقون في هذا المشهد إلى أجل غير مسمى لن يستفيدوا من الابتكارات التي تطورها SAP لـ S/4Hana، وخاصة في البيئة السحابية. ومع ذلك، من الممكن الاستمرار في تشغيل الأنظمة الأساسية التي أثبتت جدواها واستكمالها بشكل انتقائي بمكونات تخطيط موارد المؤسسات السحابية. وهذا يسمح بالحفاظ على الاستثمارات الحالية واستخدام الابتكارات تدريجيًا.

“وبالتالي فإن قرار الاتحاد الأوروبي يوسع نطاق العمل بالنسبة للشركات ــ ولكنه في الوقت نفسه يتطلب تعريفاً استراتيجياً أكثر وضوحاً للبنية المستهدفة للسنوات المقبلة. ولذلك، هناك حاجة إلى دراسة متأنية”.

في الواقع، إذا استمرت المؤسسات في تشغيل ECC، فلن تتمكن من الاستفادة من أحدث التطورات الصادرة عن SAP – وهذا يتعلق بالذكاء الاصطناعي (AI). يُظهر نص آخر مكالمة أرباح ربع سنوية للشركة أن SAP قامت بزيادة استثماراتها في البحث والتطوير بشكل كبير.

وقال الرئيس التنفيذي كريستيان كلاين: “في الأشهر الـ 12 الماضية، استثمرنا في ملفات تعريف الوظائف الجديدة في مجال البحث والتطوير. [research and development]وعلماء البيانات ومهندسي البيانات واستثمروا في مطورين متكاملين لصناعة الذكاء الاصطناعي. ولكننا سنقوم الآن بإبطاء عملية التوظيف في الملفات الشخصية الأخرى بشكل كبير لأن إنتاجية الذكاء الاصطناعي بدأت في الظهور، ونحن نرى مكاسب إنتاجية تبلغ في المتوسط ​​30٪، لذلك ليست هناك حاجة بعد الآن لتوظيف أشخاص إضافيين.