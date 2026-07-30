ما السبب وراء تغيير SAP إلى الصيانة والدعم؟
في يوليو، وافق الاتحاد الأوروبي (EU) على التزام SAP بالسماح لعملائها بتقسيم مشهد برامج SAP الخاص بهم إلى أجزاء منفصلة، مما يسمح لهم باختيار مقدمي خدمات صيانة ودعم مختلفين (M&S)، أو مستويات مختلفة من الدعم من SAP، أو لا شيء لكل جزء.
وافقت SAP أيضًا على أنه يمكن للعملاء إنهاء تراخيصهم ورسوم M&S ذات الصلة إذا كانت هناك تغييرات في أعمال العميل تؤدي إلى تقليل القوى العاملة أو الإفلاس. وافقت SAP أيضًا على إلغاء رسوم الإعادة إلى الوضع السابق وخفض رسوم الصيانة الخلفية المفروضة على العملاء الذين يعودون إلى دعم SAP بعد فترة من الغياب.
من المرجح أن تفيد هذه التغييرات عملاء SAP الذين ما زالوا يستخدمون SAP ECC (Enterprise Core Components). من المقرر أن ينتهي الدعم الرئيسي لـ ECC 6 في عام 2027، ولكن سيتمكن العملاء من تمديد الدعم حتى عام 2030.
ومع ذلك، يمكن لأولئك الذين التزموا بالانتقال إلى منصة S/4Hana الاستمرار في تقديم الدعم حتى عام 2040، كما أوضحت مجموعة مستخدمي SAP الناطقة بالألمانية DSAG، استجابة لالتزام SAP.
وقالت: “أولئك الذين يعملون بالفعل على نظام S/4Hana لديهم التزام بالصيانة من SAP حتى عام 2040. لذلك، يمكن الافتراض أن الإمكانيات الجديدة سيتم استخدامها بشكل أساسي من قبل العملاء الذين اختاروا سابقًا عدم استخدام S/4Hana.
“ومع ذلك، فإن أولئك الذين سيبقون في هذا المشهد إلى أجل غير مسمى لن يستفيدوا من الابتكارات التي تطورها SAP لـ S/4Hana، وخاصة في البيئة السحابية. ومع ذلك، من الممكن الاستمرار في تشغيل الأنظمة الأساسية التي أثبتت جدواها واستكمالها بشكل انتقائي بمكونات تخطيط موارد المؤسسات السحابية. وهذا يسمح بالحفاظ على الاستثمارات الحالية واستخدام الابتكارات تدريجيًا.
“وبالتالي فإن قرار الاتحاد الأوروبي يوسع نطاق العمل بالنسبة للشركات ــ ولكنه في الوقت نفسه يتطلب تعريفاً استراتيجياً أكثر وضوحاً للبنية المستهدفة للسنوات المقبلة. ولذلك، هناك حاجة إلى دراسة متأنية”.
في الواقع، إذا استمرت المؤسسات في تشغيل ECC، فلن تتمكن من الاستفادة من أحدث التطورات الصادرة عن SAP – وهذا يتعلق بالذكاء الاصطناعي (AI). يُظهر نص آخر مكالمة أرباح ربع سنوية للشركة أن SAP قامت بزيادة استثماراتها في البحث والتطوير بشكل كبير.
وقال الرئيس التنفيذي كريستيان كلاين: “في الأشهر الـ 12 الماضية، استثمرنا في ملفات تعريف الوظائف الجديدة في مجال البحث والتطوير. [research and development]وعلماء البيانات ومهندسي البيانات واستثمروا في مطورين متكاملين لصناعة الذكاء الاصطناعي. ولكننا سنقوم الآن بإبطاء عملية التوظيف في الملفات الشخصية الأخرى بشكل كبير لأن إنتاجية الذكاء الاصطناعي بدأت في الظهور، ونحن نرى مكاسب إنتاجية تبلغ في المتوسط 30٪، لذلك ليست هناك حاجة بعد الآن لتوظيف أشخاص إضافيين.
تغييرات صيانة ودعم SAP
خلال مكالمة الأرباح ربع السنوية، تم سؤال SAP عن كيفية تأثير التغييرات في الصيانة والدعم على خطط أعمالها.
وقال دومينيك أسام، المدير المالي لشركة SAP، إن التغييرات تعكس احتياجات بعض عملاء SAP الذين “يعطون الأولوية للإنفاق المنخفض على مزايا الصيانة والدعم. وهذا اتفاق بين الاتحاد الأوروبي وSAP للالتزام ببعض التخفيفات من حيث المرونة في الصيانة.
“أولاً، أود التأكيد على أن الصيانة تحظى بتقدير كبير للغاية من جانب نصيب الأسد من عملائنا: قيمة التحديث على التصحيحات السيبرانية، وتصحيحات الامتثال، والتصحيحات القانونية وبعض التحسينات الوظيفية التي يمكننا إدخالها على الطاولة.”
وادعى أسام أن SAP منحت سابقًا المرونة والفرصة للعملاء لتمكينهم من ضبط إنفاقهم على البرامج بناءً على احتياجاتهم. وقال إن هذه الممارسة أصبحت الآن إلى حد ما من خلال الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي.
وقال: “إننا نرى زيادة جيدة في العائدات من أعمال الصيانة التي يقوم بها طرف ثالث. يحاول الناس ذلك لفترة من الوقت، ويميلون إلى أن يكونوا أكثر توتراً مع مرور الوقت بشأن وقوع الحوادث، ثم يعودون”.
“تدور بعض المناقشات في هذا السياق حول كيفية تعاملنا مع العملاء الذين يطرقون أبوابنا قائلين: “نريد العودة”، ومقدار رسوم الصيانة التي يتعين عليهم دفعها وما إلى ذلك.”
وقال إن أولئك الذين يعودون إلى SAP للصيانة غالبًا ما يسألون عن مقدار الصيانة التي سيحتاجون إلى دفعها بدلاً من الوقت الذي لم يدفعوا فيه لـ SAP. وعندما سُئل عما إذا كان بإمكان عملاء SAP الآن الاستمرار في البقاء في ECC نظرًا للتغييرات التي أجرتها SAP، قال أسام: “قد يكون هناك تأثير، لكننا نعتقد أنه يمكننا إدارته”.
وأضاف أن SAP تقوم أيضًا بتحويل العملاء إلى منصة Rise القائمة على السحابة، والتي ادعى أنها لا علاقة لها بالانتقال من ECC.
وتتمثل الآثار المترتبة على ذلك في أن SAP تأمل أن تستخدم المؤسسات التي تتلقى دعمًا من جهة خارجية دعمها الخاص بدلاً من ذلك. ولكنها بحاجة إلى تحديد كيفية تحصيل الرسوم من هؤلاء العملاء العائدين، حيث يتم فرض رسوم بشكل عام على المؤسسات التي لديها عقود صيانة ودعم غير منقطعة لـ SAP مقابل التطوير المستمر للمنتج، وهو أمر يتجنب العميل العائد دفعه.
وفي منشور بالمدونة، أكد ستيفان ستاينلي، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قسم دعم العملاء العالمي في SAP، أنه لن يتم فرض أي رسوم إدارية على العملاء العائدين وستحدد SAP رسوم الصيانة مرة أخرى بحد أدنى ستة أشهر، أو 50٪ من رسوم الإجازة. تسرد ملاحظة SAP رقم 3776551 المنتجات القديمة حيث لا توجد رسوم صيانة خلفية.
وتعليقًا على التغييرات، قال جون جيل، نائب رئيس شركة Spinnaker Support لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: “لقد تم اختبار ثقة عملاء SAP مرارًا وتكرارًا على مدار العقد الماضي. تم الإعلان عن منصة جديدة، وإعداد دراسة الجدوى التجارية، والتزام العملاء على نطاق واسع. وبعد ذلك، بمجرد تحديد التبعية، تتغير الشروط لتتوافق مع احتياجات SAP بدلاً من احتياجات عملائها.”
ويعتقد جيل أيضًا أن تركيز SAP على الذكاء الاصطناعي يرجع جزئيًا إلى التحديات التي تواجهها في نقل العملاء إلى منصة Rise لتخطيط موارد المؤسسات المستندة إلى السحابة: “لفهم سبب الذكاء الاصطناعي الآن، من المفيد فهم موقف SAP. إن الترحيل الصاعد أبطأ من احتياجات SAP.
وأضاف جيل: “ما طُلب من العملاء القيام به يأتي بتكلفة تصل إلى مئات الملايين بالنسبة للمؤسسات الكبيرة. وقد عاد العملاء الذين بنوا حجة مالية لها إلى حد كبير بنفس النتيجة: العائد ليس موجودا”.
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