أجرى المقابلة: أشوين بالال، مدير تكنولوجيا المعلومات في Freshworks

لم يقم Ashwin Ballal، مدير تكنولوجيا المعلومات في Freshworks، برحلة القيادة الرقمية النموذجية. بعد حصوله على درجة الدكتوراه في علوم المواد والهندسة، بدأ في العمليات التي تركز على الأعمال، حيث عمل في التسويق والهندسة والمنتجات والعمليات. جاء تحوله إلى تكنولوجيا المعلومات في وقت لاحق بكثير، تقريبًا إلى الحد الذي يمكن أن يُنظر إليه على أنه رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات بالصدفة.

يقول، في إشارة إلى انتقاله إلى القيادة الرقمية في عام 2009: “لم يتم التخطيط لمسيرتي المهنية بهذه الطريقة، لكن بعد ذلك، كنت دائمًا شخصًا فضوليًا. يأخذ تقدمك المهني منعطفات مختلفة. وإذا كنت جادًا حقًا بشأن حياتك المهنية، فعليك تجربة أشياء جديدة”.

وبعد أن عمل بالال في مجال التسويق لدى شركات أمريكية، انضم إلى شركة تصنيع أشباه الموصلات KLA في عام 2000، حيث قاد فرق الهندسة وتحليل البيانات قبل أن ينتقل إلى تشيناي لإدارة عمليات الشركة في الهند. وعندما عاد إلى الولايات المتحدة مع جيش تحرير كوسوفو في عام 2009، عرض عليه الرئيس التنفيذي الفرصة لتولي أول منصب له كرئيس تنفيذي لتكنولوجيا المعلومات.

يقول بلال: “نظرت إليه وقلت: ما الخطأ الذي ارتكبته لأستحق ذلك؟ لأنه إذا كنت قادمًا من هذا المجال، فغالبًا ما يكون لديك رأي سيئ في مجال تكنولوجيا المعلومات”. “لكنني قبلت وظيفة رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات، وهي أعلى وظيفة يمكنك الحصول عليها في مجال التكنولوجيا، وبعد ستة أشهر، عدت إلى الرئيس التنفيذي وقلت له: “هذه أفضل وظيفة حصلت عليها على الإطلاق”.

يقول بلال إن مفتاح النجاح كان خبرته في مختلف الأعمال. ويقول: “في أغلب الأحيان، يحصل مديرو تكنولوجيا المعلومات على نهاية سيئة لأنهم لا يرتبطون بأقرانهم في العمل”.

“إن معرفتي بمختلف المؤسسات تعني أنه يمكنني أن أقول: “أعرف مجال عملك مثلك تمامًا”. وفي تلك المرحلة، تمكنت من دفع عملية التحول في أعمالهم باستخدام التكنولوجيا”.

التحول الرائد بعد سبع سنوات من عمله كرئيس تنفيذي لتكنولوجيا المعلومات في KLA، أصبح بالال أول رئيس تنفيذي لتكنولوجيا المعلومات على الإطلاق في شركة Medallia المتخصصة في تطوير البرمجيات في عام 2016. ثم، في أبريل 2024، انتقل إلى منصبه الحالي كرئيس تنفيذي لتكنولوجيا المعلومات في شركة Freshworks العملاقة للتكنولوجيا. يقول: “لقد كنت شخصًا منفتحًا على الخارج لأنني كنت أبيع، وبعد ذلك كان مجرد إدارة العمليات مملاً بالنسبة لي”. “عندما تم التواصل معي بشأن هذا الدور، قلت لنفسي: “هذه فرصة لاستخدام سلسلة تجاربي الكاملة. لقد قمت بإدارة المنتجات والهندسة والمبيعات والتسويق، والآن هناك فرصة لأن أصبح العميل رقم صفر في Freshworks”. بالإضافة إلى المساعدة في ضمان استقبال منتجات الشركة بشكل جيد داخليًا قبل بيعها للعملاء، يقود بلال خارطة الطريق التكنولوجية للشركة، ويعمل بشكل وثيق مع فرق المبيعات والتسويق. “[With AI]، نحن ننتقل إلى الوفرة. في السابق، كانت المنظمة مقيدة بمواردها. يمكنك التركيز فقط على بعض الأفكار. الآن، إذا لم نقم بتقييد الموارد، فيمكننا التفكير في أفكار وفيرة. هذا ما أتخيله أن العالم سيكون عليه في المستقبل “ أشوين بالال، فريش ووركس ويقول: “لا يمكنني أن أطلب دورًا أفضل، حيث يمكنني استخدام خبرتي ليتم النظر إليها بشكل مختلف تمامًا عبر الشركة عن أي مدير تكنولوجيا معلومات آخر”. محادثات Computer Weekly مع بلال خلف الكواليس في حدث Freshworks Refresh 2026 في مدينة نيويورك، حيث انضم إلى أقرانه التنفيذيين على المسرح لتقديم منتجات الشركة الجديدة للعملاء. وبالنظر إلى مسيرته المهنية وأول عامين له مع Freshworks، يقول إن أحد أكبر إنجازاته هو قيادة التغيير. “لقد كنت دائمًا متقدمًا عند نقاط التحول، سواء كان ذلك التحول من مركز البيانات إلى السحابة، أو السحابة إلى الهاتف المحمول، أو الهاتف المحمول إلى SaaS [software as a service]”يقول. “لقد كنت في طليعة كل نقطة انعطاف، والآن أنا في نقطة أخرى – الذكاء الاصطناعي. وجمال هذه النقطة هو أنني أعرف الذكاء الاصطناعي. في جيش تحرير كوسوفو، استخدمنا الذكاء الاصطناعي منذ 25 عامًا. يقول بلال إن الشيء الوحيد المهم الذي تغير بين ذلك الحين والآن هو أن الحوسبة والبنية التحتية التي يتمتع بها مديرو تكنولوجيا المعلومات اليوم أصبحت أكثر قوة بكثير. ويعني هذا المزيج من التقنيات أن الشركات يمكنها الآن استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي والفعال (AI) لإدارة المبادرات المبتكرة. ويقول: “نحن على أعتاب التغيير الذي يدعمه الذكاء الاصطناعي”.

نشر الموارد يقول بلال إن أولوياته للعامين المقبلين ذات شقين – مساعدة Freshworks على تطوير تقنيات رائعة والسماح لموظفيها بتحقيق أقصى استفادة من الذكاء الاصطناعي. ويقول: “سأظل العميل صفر الذي يقود التحول المطلوب لعملائنا”. “سأكون أيضًا من المدافعين عن تغيير الطريقة التي نؤدي بها أعمالنا باستخدام الذكاء الاصطناعي داخل المؤسسة. لا أعتقد أنه من العدل افتراض أن كل موظف، لمجرد أنني منحته إمكانية الوصول إلى كلود كوورك، على سبيل المثال، سوف يغير دوره بطريقة سحرية. “ ومع ذلك، في حين يدرك بلال أن اعتماد الذكاء الاصطناعي يجب أن يكون مصحوبًا ببرنامج تغيير ثقافي كبير حتى يتمكن الأشخاص المناسبون من الوصول إلى الأدوات المناسبة في الوقت المناسب، فإنه يرى أيضًا إمكانية الذكاء الاصطناعي للمساعدة في إحداث تغيير تشغيلي دائم. وفي وظيفته الخاصة، يتصور أن يصبح جميع متخصصي تكنولوجيا المعلومات ما يسميه المهندسين المتقدمين. نحن على أعتاب التغيير المدعوم بالذكاء الاصطناعي

أشوين بالال، فريش ووركس

ويقول: “سيكون لديهم المهارات الفنية التي تمكنهم من العمل في كل المجالات الوظيفية لإحداث تحول في الأعمال”. “ما أتصوره هو منظمة مختلفة جذرياً تمضي قدماً. فالصوامع التي كان يتم توزيع الأشخاص فيها تقليدياً، مثل البنية التحتية، أو التطبيقات، أو طبقة البيانات، سوف تذوب. وسيكون الجميع متساوين. وسنعمل جميعنا مع شركائنا التجاريين لتحويل المؤسسة”. إلى حد ما، فإن هذا التحول في مكان العمل المدعوم بالذكاء الاصطناعي يجري بالفعل في Freshworks. قبل الحدث في نيويورك، أعلنت الشركة أنها ستسرح ما يقرب من 500 موظف، أو حوالي 11% من موظفيها. صرح دينيس وودسايد، الرئيس التنفيذي لشركة Freshworks، في مكالمة أرباح الشركة أن أكثر من 50% من التعليمات البرمجية الخاصة بها تمت كتابتها الآن بواسطة الذكاء الاصطناعي، مما يقلل الحاجة إلى البرمجة اليدوية التقليدية ويسمح لـ Freshworks بتبسيط العمليات. يقول بلال إن الرسالة الأساسية هي أن الوظائف تتغير. من العصر الصناعي إلى عصر الذكاء الاصطناعي، تظهر أدوار ومسؤوليات جديدة مع تطور التكنولوجيا. ويقول: “إننا ننتقل إلى ما نسميه الوفرة”. “في السابق، كانت المنظمة مقيدة بمواردها. ولم يكن بإمكانك التركيز إلا على عدد قليل من الأفكار. أما الآن، إذا لم نقم بتقييد الموارد، فيمكننا التفكير في أفكار وفيرة. وهذا هو ما أتخيله للعالم في المستقبل.”

تعزيز الإنتاجية إذن، ماذا سيعني هذا التركيز على الأفكار الجديدة بالنسبة لـ Freshworks؟ يقول بلال إنه سيكون هناك تركيز على الابتكار، ويرسم صورة لما سيقدمه متخصصو تكنولوجيا المعلومات لديه للشركة وخارجيًا للعملاء بعد عامين من الآن. ويقول: “سيكون لدينا منتجات أكثر بعشرة أضعاف مما لدينا اليوم”. “عندما تتوفر لديك الموارد، يمكنك تجربة أفكار جديدة، وبالتالي أعتقد أن الناتج سيكون 10 أضعاف [more] – ومن المحتمل أن يكون 10 مرات رقمًا منخفضًا. كما أن هذا الواقع لا ينطبق فقط على Freshworks. وأعتقد أن الابتكار مفتوح للجميع هناك.” يقول بلال إن النقطة الأساسية التي يجب فهمها هي أنه على الرغم من أن الذكاء الاصطناعي لا يمكن أن يحل محل الإبداع البشري، إلا أن التكنولوجيا يمكن أن تدعم طرقًا جديدة للتفكير والعمل. بدلاً من أن يكونوا مقيدين في نظرتهم، يتمتع جميع المهنيين بفرصة تبني أفكار متعددة. يقول: “لقد كنا مقيدين في السابق”. “حتى لو أعطيت شخصًا فكرة، لم يكن لديه الموارد اللازمة لتنفيذها. الآن، الذكاء الاصطناعي يعني أن لديهم الأدوات، ولا يحتاجون إلى جيش من الأشخاص لتنفيذ الفكرة. يمكن لكل واحد منا أن يذهب ويبني الأعمال التجارية بنفسه. وهذا تغيير هائل أتوقع حدوثه في المستقبل. “ وفي هذا الحدث الذي أقيم في نيويورك، أوضح بلال وزملاؤه كيف تعتقد شركة Freshworks أن أدواتها التوليدية والفاعلة ستميزها عن المنافسين. الهدف هو إنشاء منصة مرنة ومفتوحة لربط الأصول والحوادث، مع تقنية Freddy AI الخاصة بالشركة في قلب النهج الوكيل لدعم العملاء. في حين أن إمكانات الذكاء الاصطناعي كبيرة، يقول بلال إنه من المهم التخفيف من التوقعات. يقول: “يمكن للوكلاء مساعدتك في القيام بالأشياء الأكثر روتينية. لكن لا يمكنهم بالضرورة تحويل عملية عملك من البداية إلى النهاية. لا أعتقد أن هذا هو التوقع الصحيح. هل يمكن لشخص ما أن يصبح أكثر إنتاجية بنسبة 50٪ باستخدام الذكاء الاصطناعي؟ الجواب هو نعم. يمكنهم بعد ذلك استخدام 50٪ من وقتهم للتركيز والقول للآخرين: “لدي بعض الأفكار الجديدة”. “لماذا نقيد تفكيرنا بحيث نعتقد أن الأفكار يجب أن تأتي فقط من قلة مختارة؟ يحدث هذا اليوم لأن الكثير منا مقيد بأدوارنا التشغيلية اليومية. غالبًا لا يكون لدينا وقت للتفكير. سيمنحك الذكاء الاصطناعي وقتًا وافرًا للتفكير. ستكون قادرًا على تمرين العضلات البشرية والقول، “أريد استخدام ذهني للحصول على أفكار جديدة وأعمال جديدة”.”