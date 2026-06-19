تقوم شركة Tesco بإلغاء تحميل برامج VMware وCA أثناء تشغيل حالة Broadcom

يُظهر أحدث ملف قدمته Tesco في نزاعها القانوني مع Broadcom بشأن الالتزامات التعاقدية لبرنامج VMware والدعم أن عملاق السوبر ماركت يتحرك بنشاط خارج برنامج Broadcom. بدأ بائع التجزئة جهود الترحيل في أبريل 2025 مع تقدمه في الدعوى القضائية المرفوعة ضد Broadcom لفشلها في تقديم برامج وخدمات VMware.

وفيما يتعلق باستبدال برنامج VMware الخاص بها، والذي من المقرر نشره في جميع أنحاء الأعمال بحلول نهاية عام 2027، قالت Tesco إن الإطار الزمني للترحيل قد خلق مخاطر تشغيلية وتجارية، فضلاً عن أنه أدى إلى “تكلفة مادية وتعطيل الأعمال”.

تُظهر أحدث ملفاتها مدى استعداد فريق قيادة التكنولوجيا في Tesco للذهاب بينما يواصل قضيته القانونية ضد VMware. فهي لا تقوم فقط بتنفيذ مشروع كبير لنشر بديل لبرنامج المحاكاة الافتراضية VMware عبر مجموعة الخوادم الخاصة بها، ولكنها تقوم أيضًا باستبدال برامج الأعمال المركزية الخاصة بها.

تُظهر الأوراق القانونية التي قدمتها شركة Dell في فبراير، وهي المدعى عليها في دعوى Tesco/Broadcom، الالتزام التعاقدي لشركة التكنولوجيا باعتبارها موزع VMware لتزويد Tesco، من خلال موزع Computacenter، بإمكانية الوصول إلى برامج VMware والدعم. منحت الاتفاقية الأصلية مع Computacenter، الموقعة في عام 2021، لشركة Tesco إمكانية الوصول إلى منتجات وخدمات VMware حتى يناير 2026، مع خيار تجديد العقد حتى عام 2030. لكن Broadcom، التي توفر المنتجات من خلال Dell إلى Computacenter، تمنع Tesco من الوصول إلى برامج وخدمات VMware التي اشترتها بموجب اتفاقية 2021.

وفي تعديل لشكواها ضد Broadcom، التي قدمتها في 22 مايو، قالت Tesco إنها “أُجبرت الآن على البدء في الابتعاد عن منتجات VMware”. وقالت الشركة إنها بدأت أيضًا في الترحيل من برنامج CA Technologies الذي توفره Broadcom. كلا القرارين مرتبطان، وفقًا للملف، وتم اتخاذهما “تحت الإكراه في أواخر أبريل 2025 في ضوء سلوك المدعى عليهم، بما في ذلك إساءة استخدام برودكوم للهيمنة”.

يُظهر ملف Tesco أن شكوى الشركة تتضمن الآن جهود الترحيل، المتعلقة بالتكاليف المرتبطة بترحيل كل من برامج وخدمات الحاسب المركزي من VMware وCA Technologies. وتشمل هذه التكاليف المتكبدة في تقييم وإجراء التغييرات اللازمة على البنية التحتية التكنولوجية لشركة تيسكو لتنفيذ المنتجات البديلة فيما تسميه “الإطار الزمني السريع”. كما تكبدت أيضًا تكاليف توظيف موردين ومقاولين خارجيين، وتكلفة تحويل فريق تيسكو الداخلي إلى جهود الترحيل.

قالت Tesco إنها تكبدت أيضًا تكاليف إضافية لأنها اضطرت إلى تطوير أو شراء وظائف لا تتوفر فيها ميزات معينة أو إمكانية التشغيل البيني من موفري برامج المحاكاة الافتراضية الآخرين. على وجه الخصوص، قالت Tesco إن النسخة الاحتياطية Veeam ومنتجات أمان البيانات من Zerto التي تستخدمها غير قابلة للتشغيل حاليًا مع أي منصات افتراضية أخرى للخادم.

وقالت إنه بسبب “السلوك غير القانوني” لشركة Broadcom، فإن دعم هذه المنتجات غير متاح لشركة Tesco من خلال منتجات Broadcom الحالية. ولم يكن هناك وقت كافٍ لشركة Tesco للتخطيط لعمليات الترحيل، مع العلم أن الشركات التي تجعل برنامج VMware متوافقًا ستدعم في النهاية برامج Hypervisor البديلة.

انتهى عقد دعم وبرنامج VMware الخاص بـ Tesco في يناير من هذا العام. في ذلك الوقت، قالت Tesco إن Broadcom عرضت على بائع التجزئة بيع اشتراك لمدة عام واحد في VMware Cloud Foundation 9.0 مقابل 3.5 مليون جنيه إسترليني.

قالت Tesco أنه بعد انتهاء اتفاقيات VMware وComputacenter الخاصة بها، وقبل ستة أسابيع فقط من انتهاء اتفاقية الحواسيب المركزية الخاصة بها، تلقت عرضًا بقيمة 17.4 مليون جنيه إسترليني من Broadcom. هذه المجموعة المجمعة من برنامج VMware Cloud Foundation 9.0 وCA Technologies وخدمات الدعم لمدة عام واحد.

قالت Tesco إن عرض Broadcom كان أكثر تكلفة بنسبة 175٪ من الأسعار التي يحق لها الحصول عليها بموجب اتفاقية تسعير التجديد السابقة. كما زعمت أيضًا أن أسعار برامج الحاسب المركزي وعقود الدعم أعلى تكلفة بنسبة تزيد عن 350%، نظرًا لأنها تتوقع أن يصل سعر التجديد إلى حوالي 3 ملايين جنيه إسترليني.