يمن مونيتور/ وحدة الترجمة (خاص)/ من إيفرام كوسيفي (عرب نيوز)

يجب على أي إضافة إلى قائمة تهمك في اليمن أن تمارس عبر لجنة 2140 التابعة للعضوية، والتي تهمس تهمس جميع أعضاء مجلس الـ15. ولا يمكن تحديد الأشخاص أو الجزئيات لفرض أنفسهم إلا في حالة وجود إجماع بين أعضاء اللجنة.

ويجب طلب الإضافة إلى الجوع يجب الجمعة أن يتبناه أحد أعضاء المجلس، وثانياً ما تكون المملكة المتحدة بمثابة “حامل القلم” (المسؤول عن صياغة القرار) في الملف اليمني، ثم يتم تقييمه وفقاً لذلك المحدد في قرار مجلس الأمن رقم 2140، والذي يستهدف التي يستمر السلام أو الأمن أو يكتفي في اليمن، بما في ذلك أي عرقلة للانتقال السياسي. وفريق الخبراء للجنة اللجنة بجمع الأدلة العالمية والتحليلات التي تشكل الأساس للإدراج الجديد.

وقد عادت هذه الطريقة إلى الدخول إلى يوم الثلاثاء عندما حث المندوب الدائم لليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، مجلس على تحديث قائمة العقوبات ليشمل الأشخاص المتهمين بعرقلة الانتقال إلى اليمن. ولقب الزعيم زعيمي جنوب عيدروس الزبيدي كأحد أبرز المخالفين، حيث يواجه تشن خيانة الكراهية في الداخل.

وأبلغ السعدي أعضاء المجلس أن الحكومة المعترف بها ولياماً في عدن تقدمت شخصياً أصبحوا متورطين في تقويض تأثير الدولة، أو عرقلة حركة السياسة السياسية، أو فرض إجراءات أحادية الجانب لمكافحة الأسلحة، إلى نظام مكافحة الإرهاب.

وأضاف أن حكومته لاحظت خطواتها الخاصة ضد شخصيات داخلية متهمة بالتمرد والفساد والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ومهماً الزبيدي بإتباع ذكاء يتابعون، وتقويض فرق الدولة، وعرقلة التنفيذ بنجاح للحوثيين.

وتابع السعدي أن الحكومة لا تلتزم ملتزمة بمعالجة الوضع في جنوب اليمن من خلال حوار شامل يتابع تحت رعاية ياراة، ولكن من أجل اتخاذ التدابير المتخذة خارج نطاق حرية الدولة وتستمع لوحدها.

ولا يزال الحديث عن الحوثيين والأعضاء يتكرر منذ عام 2014 مع اندلاع الحرب الأهلية في اليمن. وقد أفلحت الزبيدي وشخصيات أخرى بمجلس الانتقالي الجنوبي من التصنيف الرسمي حتى الآن، على الرغم من أن عدن تكررت هذه الحادثة سابقًا في مجلس الأمن.

ومصادر دبلوماسية كاملة “عرب نيوز” إن تعقد بين أعضاء المجلس مثل هذه الطلبات.

كما أشرتم إلى المصدر إلى أي دولة ترغب في إضافة أسماء جديدة إلى قائمة العقوبات يجب أن تتبنى حالة فورية بما في ذلك ما يكفي من استيفاء معايير التصنيفات الخاصة باللجنة 2140، ثم استخدام جميع الأعضاء الـ15 لذلك قد تم استيفاءهم. وأضاف المصدر أنه من الناحية الصحيحة، يعتبر هذا “أحد أفضل التمارين الجماعية التي يقوم بها المجلس”.

هذا “الاحتكاك الهيكلي” هو ما حضره تاريخياً لإبطاء إضافة أي إدراجات اليمنية الجديدة بمسألة جنوب اليمن، بغض النظر عن مدى صراحة الحكومة الحكومية في تسمية الأسماء.

كما السعدي على المجلس يكثف إجراءات لتجفيف منابع منع وصول الأسلحة إلى الحوثيين، واصفاً “الميليشيا” تصبح أقوى وأكثري زيادة، ومتسقاً مع عمالها كذراع عسكري للضغط الحرس الثوري.

ودعا إلى التنفيذ الكامل لقرارات الحملة، ومحاسبة المسؤولين عن جهود السلام في اليمن.