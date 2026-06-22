CW@60: عن طول العمر – مهنة تمتد إلى 60 عامًا من الحوسبة الحديثة

في 22 سبتمبر 1966، تم نشر العدد الأول من أول صحيفة أسبوعية متخصصة في التكنولوجيا في العالم – وتعد مجلة Computer Weekly اليوم أقدم مجلة متخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات في المملكة المتحدة. ما هو أكثر شيء تغير بالنسبة لك منذ ذلك الحين؟ هنا، يتأمل فينت سيرف، أحد “آباء الإنترنت”، في مهنة بدأت قبل وقت قصير من ظهور مجلة Computer Weekly.

في مجال ديناميكي مثل الحوسبة، يعد طول عمر مجلة Computer Weekly أمرًا رائعًا. وهو مؤشر على مدى أهميته للمشتركين وقدرته على تحديد وتوثيق الأحداث والتطورات في المجال. وما هي التطورات التي حدثت خلال 60 عاما.

كانت وظيفتي الأولى خارج المدرسة في شركة IBM في لوس أنجلوس. في عام 1965، كنت مهندس نظام مسؤولاً عن رعاية نظام مشاركة الوقت Quiktran الذي كان يعمل على جهاز كمبيوتر مركزي IBM 7044.

تم إطلاق نظام IBM 360 قبل عامين فقط، في عام 1964. والشيء اللافت للنظر في هذا التصميم هو أن نفس البنية امتدت من 360/30 الصغيرة إلى 360/91. في نفس الوقت تقريبًا، كانت الأبحاث حول ما كان يسمى آنذاك “الذكاء الاصطناعي” جارية بدعم من وكالة مشاريع الأبحاث الدفاعية المتقدمة الأمريكية (داربا). ولم يمض وقت طويل بعد ذلك، حتى بدأ مشروع Arpanet الذي أدى في النهاية إلى ظهور الإنترنت اليوم.

قامت مجلة Computer Weekly بتأريخ تاريخ الحوسبة الحديثة على مدار الستين عامًا الماضية. إن إعادة قراءة هذه القضايا يشبه إعادة إحياء صعود وهبوط الصناعة – التوترات والمنافسة والإنجازات المذهلة والإثارة للمستقبل.

مفاجآت ومواضيع ساخنة لم تنجح كل الحماسات وفاجأنا الكثير منها. أدى وصول شبكة الويب العالمية في أواخر عام 1991 إلى ظهور صفحات ويب لمواطنين عاديين على الإنترنت – وأنا أسميهم “رواد الإنترنت”. تمت مشاركة الكثير من المعلومات على الويب لدرجة أن محركات البحث مثل Archie وAlta Vista وWAIS وYahoo! وGoogle وغيرها أصبحت أدوات أساسية. يمثل وصول الهاتف الذكي على شكل Apple iPhone تحولًا كبيرًا في استخدام الإنترنت. لقد غيرت الصور ومقاطع الفيديو والرسائل النصية وملايين التطبيقات المشهد الحسابي. كان من الممكن الوصول إلى الإنترنت أينما يمكنك الحصول على إشارة الهاتف المحمول. ثم جاءت وسائل التواصل الاجتماعي، التي تعود أصولها إلى شبكة الويب العالمية المبكرة، وحتى شبكة Arpanet بقوائمها البريدية ومجموعاتها المتقاربة. بعد ذلك جاءت تقنية blockchain والعملات المشفرة التي لا تزال معنا حتى اليوم. في حين أن العملات المشفرة تغذي المضاربة، أصبحت blockchain أدوات توثيق مفيدة لتتبع المعاملات. “لقد قامت مجلة “كمبيوتر ويكلي” بتأريخ تاريخ الحوسبة الحديثة على مدار الستين عامًا الماضية. إن إعادة قراءة هذه القضايا يشبه إعادة إحياء فترات الصعود والهبوط في الصناعة – التوترات والمنافسة والإنجازات المذهلة والإثارة للمستقبل “ فينت سيرف، رائد الإنترنت المواضيع الساخنة اليوم هي الذكاء الاصطناعي (AI)، والحوسبة الكمومية والشبكات الكمومية. في حين أن الحوسبة الكمومية والشبكات لا تزال في طور التطور، فقد يكون لها تأثير عميق على حل المشكلات التي تتجاوز نطاق الحواسيب العملاقة حتى اليوم. ستعمل الشبكات الكمومية على زيادة القدرة على الحوسبة الكمومية عن طريق ربط العديد من أجهزة الكمبيوتر الكمومية معًا. في السنوات القليلة الماضية، فتح الذكاء الاصطناعي آفاقًا جديدة في الرعاية الصحية والتشخيص وتصميم الأدوية واكتشافها. نماذج اللغات الكبيرة (LLMs) تنتج الشعر والبرامج وكل شيء بينهما. أعلنت شركة Google أن 75% من البرامج التي تنتجها تم تطويرها الآن بمساعدة حاملي شهادات الماجستير في القانون. الوكلاء هم أحدث التطورات في الذكاء الاصطناعي. سيكون للشبكة الوكيلة تأثير تحويلي على كل النشاط البشري تقريبًا مع مرور الوقت. سوف يتغلغل الوكلاء في جميع جوانب الخدمات العامة والتجارية والأكاديميين والبحث والتصنيع وتقديم المنتجات والخدمات.