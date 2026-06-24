جارتنر: وكلاء البرمجة بالذكاء الاصطناعي سيكلفون أكثر من المطورين الحقيقيين

وجدت الأبحاث التي أجرتها Gartner Peer Insights أن 23% من قادة التكنولوجيا ينفقون ما بين 200 إلى 500 دولار لكل مطور شهريًا على الرموز المميزة لوكلاء تشفير الذكاء الاصطناعي (AI)، مثل Claude Code وCursor وOpenAI Codex. مع قيام العديد من المؤسسات بتكثيف استخدام الذكاء الاصطناعي لزيادة سير عمل هندسة البرمجيات، تعتقد شركة Gartner أنها قد تجد تكاليف تطوير البرمجيات لديها ترتفع بشكل كبير، حيث يتحول مقدمو أدوات الذكاء الاصطناعي إلى التسعير القائم على الرموز المميزة.

تحذر مؤسسة جارتنر من أن تحول موفري وكلاء ترميز الذكاء الاصطناعي من الترخيص القائم على المقاعد إلى التسعير القائم على الاستهلاك يؤدي إلى تقديم هياكل تكلفة متغيرة للغاية لأعباء عمل هندسة البرمجيات. وقالت إن العديد من مقدمي وكلاء تشفير الذكاء الاصطناعي يفتقرون إلى الشفافية فيما يتعلق بكيفية حساب استهلاك الرمز المميز وإعداد فواتيره، مما يحد من قدرة الشركات على التنبؤ الدقيق بالتكاليف والتحكم فيها.

وبدون رؤية واضحة لاستخدام الرمز المميز عبر مهام التطوير، تخاطر المؤسسات بتجاوز الميزانية وانخفاض القدرة على تتبع نتائج التكلفة إلى القيمة.

توقعت شركة تحليل تكنولوجيا المعلومات أنه بحلول عام 2028، ستتجاوز تكاليف ترميز الذكاء الاصطناعي متوسط ​​راتب المطور بسبب ارتفاع استهلاك الرموز المميزة لنموذج اللغة الكبيرة (LLM) والتحول إلى نماذج الترخيص القائمة على الاستهلاك.

قال نيتيش تياجي، المحلل الرئيسي المساعد في ممارسة هندسة البرمجيات لدى جارتنر: “أنا مؤمن بشدة بأن الذكاء الاصطناعي يحقق مكاسب. يجب ألا تبتعد عن الذكاء الاصطناعي لأن إجمالي التكاليف آخذ في الازدياد. لكنني أعتقد أن تكاليف الرمز المميز ستزداد بالتأكيد.”

ومع تحول مزودي أدوات الذكاء الاصطناعي إلى نموذج تسعير قائم على الاستهلاك، قال إن قادة تكنولوجيا المعلومات سيشهدون زيادة في تكلفة تطوير البرمجيات بمقدار عشرة أضعاف، أو حتى 100 ضعف. وحذر من أن “التكلفة سترتفع من 20 دولارًا إلى 200 دولار، أو حتى في بعض الحالات، إلى 2000 دولار شهريًا”، وهو ما يزيد عن متوسط ​​الراتب لمطور برامج مقيم في الهند.

في الواقع، يُظهر بحث Gartner أن 6% من المؤسسات تدفع أكثر من 2000 دولار لكل مطور شهريًا، بناءً على التسعير الرمزي في أدوات الذكاء الاصطناعي.

ينصح Tyagi فرق قيادة تكنولوجيا المعلومات بتبرير قيمة دفع رسوم شهرية كبيرة لدعم استخدام الذكاء الاصطناعي لتطوير البرامج الداخلية. وكمثال على حيث يمكن تبرير التكاليف، قال إنه في إحدى مؤسسات تكنولوجيا المعلومات الهندية، كان استخدام الذكاء الاصطناعي للمطور يكلف الشركة 20 ألف دولار على أساس حجم الرموز المميزة التي يتم استهلاكها. ولكن عندما نظر فريق قيادة تكنولوجيا المعلومات في التكلفة المرتفعة، وجد أن المطور كان يعمل بالفعل على مشروع تحديث قديم، وبالتالي يمكن تبرير التكلفة.

فيه كيفية تحسين استهلاك الرمز المميز لترميز الذكاء الاصطناعي في ورقة بحثية، تحث شركة Gartner قادة هندسة البرمجيات على العمل مع فرقهم لتقييم مدى نضج عمليات هندسة البرمجيات الحالية لديهم. الهدف هو تحديد ما إذا كانت المنظمة جاهزة للتطوير الوكيل المستقل. بعد تقييم عمليات تطوير البرمجيات الحالية، توصي مؤسسة Gartner بأن يقوم قادة فرق هندسة البرمجيات بعد ذلك بتحديد كيفية ومكان استخدام المطورين حاليًا لوكلاء ترميز الذكاء الاصطناعي.

قال مؤلفو التقرير إن الهدف هو تحديد حالات الاستخدام التي يكون فيها التطوير المستقل والنماذج المتميزة ضرورية مقابل الحالات التي لا تكون فيها تكلفة استخدامها مبررة.