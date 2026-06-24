الأرصاد اليمنية بدأت أمطارا رعدية في 13 مقاطعة ويحذر من موجة حر واضطراب البحر

يمن مونيتور/قسم الأخبار

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر في اليمن، الأربعاء، أن يكون مطار رعدية متفاوتة الشدة على عدد من المحافظات خلال ساعة الـ24 توقف، بالتزامن مع درجة حرارة شديدة للغاية في مناطق الكاريبي والساحلية واضطراب في البحر الكاريبي السياسي الرئيسي.

وقال المركز، في نشرة التنبيهية، إنه من المتوقع أن أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من محافظات البيضاء والضالع وتعز وإب وذمار وريمة والممحويت، إضافة إلى أجزاء من سهل تهامة والسواحل الغربية.

بالإضافة إلى أن أمطارًا متفرقة قد تهطل، يرافقها الرعد أحيانًا، على أجزاء من محافظات عمران وحجة، وغرب كل من صعدة وصنعاء، ومرتفعات لحج وأبين وشبوة وحضرموت والمهرة.

المركز إلى الجنوب فقط بسبب الحرارة الشديدة على الأصدقاء والهضاب الداخلي والسهول السودانية، فيما يتوقع نشاط رياح شديد على أرخبيل الفقراءرى وشرق خليج عدن والسواحل السياسية الجديدة ومدخل باب المندب.

وحذر من وجوده في معالمه المقررة نتيجة لذلك من تدفق السيول في الشعاب والوديان، ومن وجود أو برج مجاري السيول أثناء وبعد الإصابة، بالإضافة إلى علامة العواصف الرعدية.

كما دعا السكان في منطقة نوبل في النفط والساحل إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الظهيرة والإكثار من المصنع مباشرة من تأثير السكر المباشر.

ونبهت مرتادي البحر والصيادين وبابنة السفن إلى اضطراب البحر فقط الموج في أرخبيل الاشتراكى وشرق خليج عدن والسواحل السياسية الثورية ودخل باب المندب.