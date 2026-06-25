كوالكوم تكتسب ميزة الذكاء الاصطناعي من خلال الاستحواذ على Modular

توصلت شركة كوالكوم إلى اتفاق للاستحواذ على مزود برامج الذكاء الاصطناعي (AI) الأصلي Modular.

يوفر Modular مجموعة برامج مفتوحة ومعتمدة على الذكاء الاصطناعي تتيح للذكاء الاصطناعي العمل بكفاءة عبر بنيات الأجهزة. تعمل المنصة الموحدة للشركة على تشغيل النماذج عبر وحدة المعالجة المركزية، ووحدة معالجة الرسومات، ووحدة المعالجة العصبية، وبنيات الدوائر المتكاملة المخصصة للتطبيقات دون إعادة كتابة لكل مسرع.

بالنسبة للمطورين والمؤسسات، يُقال إن هذا يعني البناء مرة واحدة، والنشر عبر أي بيئة بتكلفة إجمالية أقل للملكية. تعتقد Modular أيضًا أنها مدعومة من قبل مجتمع مطور مفتوح وصديق للصناعة ومحايد للموردين ملتزم بتحسين قابلية النقل وكفاءة البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وفي توضيح سبب الاستحواذ عليها، قالت شركة كوالكوم، مزود منصة تكنولوجيا الاتصالات المتصلة، إن معالجة الضغوط والمتطلبات التي تواجهها الشركات تتطلب أكثر من مجرد الأجهزة. وأضاف أن المطورين يحتاجون إلى برنامج يربط بين التحسين على مستوى النظام والحوسبة غير المتجانسة والمفصلة، ​​وتحويل أداء السيليكون إلى خدمات ذكاء اصطناعي موثوقة وفعالة عبر المسرعات والبيئات وحالات الاستخدام.

تعتقد كوالكوم أن عملية الاستحواذ ستوفر أساسًا برمجيًا للذكاء الاصطناعي المولد والوكيل عبر مراكز البيانات والبيئات الطرفية التي تدعم الاستدلال الأكثر كفاءة. تشمل استراتيجية مركز البيانات هذه التنسيق والنشر في أنظمة الذكاء الاصطناعي الموزعة، مع تعزيز العلاقات مع منشئي النماذج والمطورين والمتوسعين الفائقين والمؤسسات.

وتتوقع شركة كوالكوم أيضًا أن تؤدي الصفقة إلى تعزيز قدرة قسم التكنولوجيا لديها على تقديم طبقة حوسبة أكثر تحسينًا للذكاء الاصطناعي عبر مجموعة واسعة من المنصات وحالات الاستخدام.

على وجه التحديد، من خلال الجمع بين ما تدعي أنه قيادتها الخاصة في مجال السيليكون وخبرة برمجيات Modular، تصر شركة Qualcomm على أن قسم التقنيات سيكون في وضع جيد لمساعدة العملاء على نقل الذكاء الاصطناعي إلى الإنتاج من الجهاز إلى السحابة، مع أنظمة أسرع وأكثر كفاءة وأسهل في التوسع.

في جلسة رئيسية في حدث CES 2024، لاحظ الرئيس التنفيذي لشركة Qualcomm، كريستيانو آمون، أن الإستراتيجية الشاملة للشركة ستكون الاستفادة من عالم الذكاء الاصطناعي المتنامي في الأجهزة المحلية. وأضاف أن الشركة كانت تمر بتحول جوهري في الطريقة التي ترى بها نفسها، من شركة اتصالات لاسلكية إلى شركة معالج متصل وذكاء اصطناعي.

بعد مرور عامين سريعًا، وفي وصف الجزء الأخير من هذه الإستراتيجية، قال آمون إن الاستحواذ على Modular يمثل لحظة محورية ليس فقط بالنسبة للشركة، ولكن أيضًا بالنسبة لصناعة الذكاء الاصطناعي بشكل عام.

وقال: “مع توسع الذكاء الاصطناعي الوكيل عبر مراكز البيانات والبيئات الطرفية، تتجه الصناعة نحو بنيات مصنفة ومتعددة البائعين تتطلب أساسًا برمجيًا أكثر انفتاحًا وحداثة”.

“نحن نؤمن بأن المستقبل ينتمي إلى منصات أفقية صديقة للمطورين يمكنها العمل عبر بيئات حوسبة متنوعة وتمنح العملاء خيارًا حقيقيًا في كيفية ومكان نشر الذكاء الاصطناعي. مع Modular، نعمل على تسريع هذا التحول، من خلال الجمع بين تقنيات مراكز البيانات واسعة النطاق والموفرة للطاقة مع نهج النظام البيئي المفتوح للمساعدة في دفع الفصل التالي من الذكاء الاصطناعي.”

قال كريس لاتنر، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Modular: “تم تأسيس Modular على أساس الاعتقاد بأن الذكاء الاصطناعي يحتاج إلى أساس برمجي أكثر انفتاحًا وكفاءة يمكنه أن يشمل بيئات الأجهزة والنشر المتنوعة.

وأضاف: “إن الانضمام إلى Qualcomm يمنحنا النطاق والمنصة اللازمة لتسريع هذه المهمة”. “معًا، يمكننا أن نجعل تطوير الذكاء الاصطناعي أكثر سهولة وأداءً للمطورين، وتعزيز قابلية النقل عبر الأجهزة، والمساعدة في تنمية نظام بيئي مفتوح يوسع المشاركة ويسرع الابتكار. نحن متحمسون لمواصلة تطوير منصة برمجياتنا كجزء من استراتيجية كوالكوم الأوسع من الحافة إلى السحابة.”

ومن المتوقع إغلاق الصفقة في النصف الثاني من عام 2026، مع مراعاة شروط الإغلاق المعتادة والموافقات التنظيمية المعمول بها.