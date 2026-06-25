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عضو متخصص في القطاع المصرفي وهو عبارة عن دعمه لتوسيع صلاحيات السلطات المحلية

AbdHassan26.06.2026
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عضو متخصص في القطاع المصرفي وهو عبارة عن دعمه لتوسيع صلاحيات السلطات المحلية

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

تكثيف عضو مجلس الإدارة المحلي في اليمن، عبدالرحمن المحرّمي، دعمه الكامل لجهود وزارة الإدارة المحلية في صلاحيات السلطات المحلية بالمحافظات.

واستمع المحرمي من وزير الإدارة المحلية الدكتور بدر باسلمة، اليوم الخميس في الرياض، إلى الجهود الرامية إلى تعزيز الأداء المحلي، والتحديات التي تواجه العمل المحلي، بالإضافة إلى تبني نتائج ومخرجات الشراكة والتكامل بين الحكومة والسلطات المحلية التي تعمل حاليًا.

تؤكد على أهمية تفعيل المركز الإداري المالي، بما في ذلك ما يُتاح لها من إدارة شؤونها وتقوم بتقديم الخدمات الشاملة.

بحث المحرّمي دعمه لتوصيات المؤتمر إلى خطوات ملموسة، لا سيما ما يتعلق بآراء مكاتب التوصيات والصلاحيات المطلوبة، واعتماد الدستور وقانون السلطة المحلية كمقترح احتجاج بين السلطتين المركزية والمحلية، ما زال حرص مجلس القيادة على تذليل التحديات كافة وترسيخ السيطرة على المركز اللامركزي بما يخدم الخدمة العامة والارتقاء بالتنمية.

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AbdHassan26.06.2026
13
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AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

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