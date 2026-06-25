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“أمهات المختطفين” توثق أكثر من 1300 حالة تعذيب وتستمع لشهادات ناجين

AbdHassan26.06.2026
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“أمهات المختطفين” توثق أكثر من 1300 حالة تعذيب وتستمع لشهادات ناجين

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

نظمت رابطة أمهات المختطفين، في مدينة تعز، جلسة للاستماع من الناجين من سجون الاحتجاز، وذلك ضمن حقوقها الإنسانية والمطالبة بالعدالة التي تحمل شعار “لا للتعذيب.. العدالة حق للضحايا”.

وسلطت الضوء على التقنيات المتقدمة التي صنعت بها ناجون، استعرضوا اكتشاف ما تعرضوا له من صنوف التعذيب، وإخفاء فعالهم، وسوء اختيارهم، كاشفين عن التأثيرات النفسية والإنسانية، واختطفوا هذه الأسلحة عليهم وعلى أسرهم.

وكشفت الرابطة خلال الفعالية إحصائيات مشاركة وثقتها بجهودها الحقوقية، حيث تم رصدت 1332 مختطفاً للتعذيب في السجون، إلى جانب بارز 88 حالة وفاة فارق أصحابها الحياة تحت التعذيب والممارسات التي رسمت داخل غرف الاحتجاز.

انها رابطة أمهات المتطوعات بسببها في البداية وتوصلت أصواتهم إلى المنضمين جميعا، متجددة مطالبها احتجاجا على العدالة والمساءلة قانوني لم ترتكب هذه التعددية، إلا عدم إفلاتهم من العقاب.

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AbdHassan26.06.2026
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AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

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