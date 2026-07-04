تحذيرات من عاصفة مغناطيسية قوية قد تضرب الأرض قريبًا

يمن مونيتور/قسم الأخبار

حذّر خبراء من معهد الفيزياء الشمسية والأرضية التابعة لأكاديمية العلماء الروس من احتمال حدوث عاصفة مغناطيسية قوية قد تضرب قريبًا.

تقرير صادر عن المعهد اليوم الجمعة إلى أن الوضع الجيومغناطيسي للأرض ما زال قائما، وأن العاصفة المغناطيسية لم تبدأ بعد، ومع ذلك قد تبدأ بالتأثير على كوكبنا خلال الـ 48 ساعة القادمة.

وجاء في التقرير أيضًا:”الوضع في الإصدار المغناطيسي للأرضية المهدئة مثير للدهشة حتى الآن، ونظرًا لأية وسائل تعليمية تم إطلاقها من الشمس خلال الأيام الماضية”.

وقد رصد الخبراء في المعهد في الآونة الأخيرة توهجات قوية في منطقتي الفضائية الشمسية حيث يوجد رقم 4478 و4479، حيث أن هذه التوهجات تطلق إشعاعات بلازما كبيرة، قد تؤثر تأثيراتها على الأرض، لتتسبب بخاصية مغناطيسية قوية من الفئة G2 أو G3.

تقسم التوهجات الشمسية إلى خمس نقاط حسب مجموع الأشعة الجزئية المنبعثة منها: A وB وC وM وX، حيث تمثل الفئة A أدنى نسبة (10 نانوواط لكل متر في ولاية دومينغولاند)، وتزيد القوة بعشرة أشخاص مع كل فئة أعلى.

وتؤدي هذه التوهجات إلى عواصف مغناطيسية يمكن أن تغمر في أنظمة الطاقة، وتؤثر على مسارات هجرة الطيور يدوياً، كما يمكن أن تقوم بعمل أنظمة الاتصالات والملاحة على الأرض، وتقسم العواصف الشمسية إلى 5، وتفصل حسب الاضطرابات التي تتحدث في المجال المغناطيسي للأرض، وتفرز الليلك من G1 (ضعيفة) إلى G5 (قوية جداً).

المصدر: تاس