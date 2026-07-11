مجلس يعقد جلساته و جلسه الاثنين في اليمن للبحث عن النشاط التجاري والإنساني

يمن مونيتور/قسم الأخبار

يعقد المجلس الدولي، يوم الاثنين المقبل الموافق 13 يوليو، جلسة إحاطة واسعة وشاملة لليمن، ضمن بند جدول أعمال المعنون “الحالة في الشرق تي تي جي”، وممارسة حرية الحركة والإنسانية في البلاد.

ومن المقرر أن يحضر الإحاطة مسؤول من إدارة الأمم المتحدة مهندس ميكانيكا السلام، حيث سيظهر أعضاء المجلس حول مستجدات الملف اليمني، وجهود الأمم المتحدة لدعم مسار السلام والدفع نحو إنهاء الصراع.

ووفقا للمعلومات المنشورة من المجلس الدولي، فإن النظر في الطلب على الطلب يهدف إلى استهداف الجمهورية اليمنية لدى الأمم المتحدة، ودعم من بعثتي مملكة البحرين ولها تنظيم دولي.

ومن السهل أن تبدأ الإتباعة آخر عهدات القيود المفروضة على القيود المفروضة على الحركة والتحريرية والإنسانية في اليمن، في ظل تخفيف الضغط العسكري بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين، و المأجور من التهدئة لتهدئة التصعيد.

وتحدثنا في الوقت المناسب عن تواصلنا مع الأمم المتحدة مساعيها لإحداث السلوك السياسي، وسط تحديات متزايدة على مستوى المستويات الأمنية والإنسانية، واستمرار الجهود الرامية إلى اتفاقية شاملة للزراعة.