يمن مونيتور/ قسم الأخبار

اختتمت جمعية الندى للتنمية الشباب الإنساني، بالتعاون مع ملتقى الطلاب الشباب في مدينة مأرب، فعاليات منظمة بمشاركة عدد من طلاب الجامعات وخريجي الثانوية العامة، وذلك ضمن البرامج الهادفة لتنمية مهارات الشباب دورهم العلمي والكري.

وقال نائب مدير ملتقى الطالب الجامعي، مجاهد عزان، إن اختيار مختلف لترسيخ مبادئ طلب العلم، الحاجة إلى روح الاجتهاد والمثابرة، إلى جانب القيم الأخلاقية الوطنية والوعي لدى الطلاب، ليصبحوا عناصر فاعلة في خدمة مجتمعهم ووطنهم.

وأوضح “عزان” أن المخيم يشمل برنامجاً شاملاً اشتمل على محاضرات توجيهية، وورش عمل رقصة، وأنشطة ثقافية وتربوية ورياضية ركزت على تنمية المهارات الشخصية والقياية، وروح المبادرة والاجتماع الجماعي بين المشاركين.

من أجل ذلك، أكد نائب مدير جمعية الندى للتنمية البشرية، هلال الحداء، أن نبذل قصارى جهدنا وتميزنا في البرامج العلمية والعملية، إيماناً بأهمية الاستثمار في بناء الإنسان، والاختراع في إعداد جيل واعٍ ومحب للعلم قادر على مواجهة المنظمات المتطرفة بالفكر والمعرفة، مشيداً ساهموا والجهات المساندة في إنجاح المخيم.

كلمة رئيسية فيها المشاركين، ساهم الطالب محمد عساف أن فريق المحامين في سكوير سكوير، حيث يتمتعون ببراءة والمعرفية، والإمدادات ثقتهم بأنفسهم، وإعدادهم بشكل واضح ونفسياً لعدم الاستئناف المالي، مثمناً تأكيداً في التنظيم وما يضمنه من برامج المهارات.

وشهدت فعاليات الحفل الختامي المبرزين في مختلف المجالات البروتينية، بالإضافة إلى الضيوف الكرام والمشاركين والمنظمين، وسط إشادة واسعة لدور البطولة الشبابية والتعليمية في بناء جيل واعٍ ومؤهلين للمساهمين في نهضة المجتمع ومتواصلة الإرهابيين العلم.