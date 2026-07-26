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وحدة صنعاء قاعات سلام الغرفة ويقتحم المركز الرابع في اليمن

AbdHassan26.07.2026
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وحدة صنعاء قاعات سلام الغرفة ويقتحم المركز الرابع في اليمن

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

حقق فريق وحدة صنعاء فوزًا ثمينًا على تنظيمه سلام لغرض دون رد، في المباراة التي جمعتهما، السبت، على ملعب أومبي مدينة سيئون، ضمن ختام منافسات الجولة التاسعة من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم.

تم اختراع الوحدة قاسم الثنائي الهدف الوحيد في اللعبة الدقيقة (44)، ليقود المشتركين إلى أمي رفع رصيده إلى 17 نقطة في المركز الرابع بجدول الترتيب، فيما علق رصيد سلام الغرفة عند 6 نقاط في المركز العاشر.

وبختام الجولة التاسعة، واصل شعب حضرموته لجدول الدوري المشترك 25 نقطة، ويتبعه تضامن حضرموت في المركز الثاني بـ 20، ثم نقطة مكلا ثالثًا و19 نقطة، بينما عززت وحدة صنعاء موقعه في المركز الرابع بعد فوزه خارج أرضه.

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AbdHassan26.07.2026
16
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AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

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